أحمد كريمة: تزوجت دون ثلاجة وبوتجاز وتلفزيون.. ورفضت الاستدانة لشرائها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حذر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، من الاستدانة من أجل التفاخر في الزواج وفي تجهيز الفتيات وتجهيز شقق الزوجية بالأقساط والديون.

وحكى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، موقفًا شخصيًا له حين تزوج عام 1977 «سنة 1977 تزوجت دون ما يكون عندي ثلاجة ولا بوتجاز ولا تلفزيون» مؤكّدًا أنَّه كان يمكنه أن يشتري هذه الأجهزة بالتقسيط والاستدانة ولكنه رفض.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أنَّ الله جعل بعد العسر يسر وتيسرت له الإعارة والتوسعة وأصبح عنده الأجهزة الكهربية والأثاث دون أي استدانة، مناشدًا وجهاء المجتمع بأن يضربوا القدوة بأنفسهم وأن يفعلوا مثلما فعل النبي محمد (صل الله عليه وسلم) مع السيدة فاطمة والتي زوجها للإمام علي بن أبي طالب في حجرة متواضعة دون تعنت أو إرهاق مادي.

وطالب أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، بأنَّ يرى في المجتمع من يسن سنة حسنة ويزوج ابنته زواجًا بسيطًا يحمي خلاله زوج ابنته من المفاخرة والمكاثرة، مؤكّدًا أنَّ التباهي والمفاخرة والمكاثرة أمراض اجتماعية ينبغي التخلص منها.