استشاري طب وقائي: لقاح كورونا لا يؤثر على الدورة الشهرية والخصوبة

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكد الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن مخاوف المواطنين تجاه تلقي لقاح كورونا تقل بالتدريج، لافتًا إلى أنه منذ شهور قليلة كان هناك تخوف من تناول اللقاح وأن المواطنين تشجعوا على تلقي اللقاح بعدما وجدوا غيرهم حصل على اللقاح ولم تحدث لهم أي مشكلة.

وأوضح حتة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، أن اللقاحات آمنة وأن الأعراض الجانبية لتلقى اللقاح تكون بسيطة وأن هناك كثيرين لم تحدث لهم أي أعراض جانبية، مشددًا على أنه لا يحمي من الإصابة بالفيروس بنسبة 100% ولكنه يضمن أن تكون الأعراض خفيفة لمن يُصاب بالفيروس.

ونفى حتة ما تردد عن تأثير التطعيم على الجينات الوراثية، مشددًا على أن التطعيم لا يؤثر على التركيب الجيني للإنسان وليس له أي تأثير على الجينات، لافتًا إلى أن كل الدول الكبرى تلقح مواطنيها ضد الفيروس.

ونصح حتة المتعافين من الفيروس بتلقي اللقاح ولكن بعد فترة من التعافي مؤكدًا أنهم يمكنهم الاستفادة من الأجسام المضادة التي حصلوا عليها بعد التعافي.

ونفى استشاري الطب الوقائي من تردد عن تأثير اللقاحات على الدورة الشهرية لدى النساء، مشددًا على أن اللقاح لا يؤثر على الدورة الشهرية ولا يؤثر على الخصوبة لدى الرجال.

من جهته أكد الإعلامي عمرو أديب أنه تناول لقاح كورونا «انا متطعم يا جماعة والمصحف انا متطعم».