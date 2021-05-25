ياسمين عبدالعزيز ليست الأولى.. 5 فنانات تحوَّلن إلى رجال بتطبيق إلكتروني «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت صورة الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي شاركتها مع جمهورها حالة من السخرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد استخدامها تطبيقًا إلكترونيًا حوَّل ملامحها إلى ملامح رجل رجل ذو شارب وذقن وشعر قصير.

وتُعتبر ياسمين ليست الأولى التي استخدمت خاصية فلتر تغيير الصور فهناك فنانات استخدمنه وشاركن بها متابعيهن وأثرن حالة من الصدمة بعد ظهورهن على هيئة رجال والفنانات اللواتي استخدمن الفلتر «مى سليم وميس حمدان وكارول سماحة وهنادى مهنا وشيماء سيف».

بقت راجل.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بصورة صادمة وتعليق ساخر

ومازحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها منذ ساعات وتفاعل معها الآلاف من المتابعين بتعليقاتهم الساخرة، التي جاء من بينها، «يا واد يا بت»، «بقت وحش الكون بحق وحقيقي»، «مكنش لازم أبدا تغسلي وشك يا ياسمين»، «ما كفاية عمليات بقى يا ياسمين».

وفي سياق منفصل تحدث الفنان أحمد العوضي، عن زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أنها وقفت بجانبه معنويًا، وكان لها دور كبير في نجاحه في دور «هشام عشماوي» الذي جسده في الجزء الأول من مسلسل الاختيار، والذي عرض على شاشة «أون» ضمن السباق الرمضاني الماضي.

وأضاف «العوضي»، خلال حوار تلفزيوني سابق في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التليفزيون المصري، أن مسلسل «ونحب تاني ليه»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، حقق نجاحًا كبيرًا، بفضل زوجته التي وصفها بـ«أهم نجمة في مصر».

وتابع: «كان هذا أنسب وقت يجري فيه إعلان الزواج ونحن في قمة نجاحنا، الحب لما يكون في حياة البني آدم بيكون دافع للنجاح، أنت بتنجح بيه وعلشانه، لما يكون الشخص اللي معاك بيساندك وفي ضهرك وبيشجعك بكلمة حلوة بيفرق معاك جدًا».

وكان العوضي قد احتفل بعيد ميلاد زوجته خلال يناير الماضي، شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه بصورة جديدة له مع زوجته ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمناسبة عيد ميلادها.