صديري بوسائد هوائية لقائدي الدراجات النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أطلقت شركة "توكانو أوربانو" صديري الدراجات النارية Airscud الجديد المزود بنظام وسائد هوائية ذكي.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن الصديري يعتمد على نظام ذكي يستخدم إشارة GPS وقيم التسارع المقاس لاكتشاف السقوط وتحرير الوسادة الهوائية في الوقت المناسب.

ويأتي الصديري مصنوعا من ألياف بولي أميد، مع مناطق مصنوعة من أكسفورد بولي أميد 500D على الكتفين والمرفقين، كما يمكن تحويل الصديري Airscud إلى سترة كاملة بأكمام متوفرة اختياريا بسحّاب مع واقيات الكتفين والمرفقين وواقي الظهر. وتم تجهيز الصديري ببطانة داخلية مصنوعة من قماش شبكي لضمان تهوية أفضل.

ويتحقق التحكم في الوسادة الهوائية بدون اتصال بالدراجة النارية، كما أن الوحدة مدمجة بشكل غير واضح في الملابس. وتقيس المستشعرات 1000 قياس بالثانية ويتم تحرير الوسادة الهوائية في 60 مللي ثانية في حالة الطوارئ. ويمكن إجراء تحسينات وتحديثات على النظام من خلال التطبيق وتقنية wifi.

ويبلغ سعر الصديري 399 يورو، بينما يبلغ سعر الأكمام 99 يورو.