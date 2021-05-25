أول رسالة من خطيب منة عرفة: لم تكن صدفة.. كانت رحمة من الله لقلبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر محمود المهدي، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، صورة رومانسية تجمع بينه وبين الأخيرة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وعلق خطيب الفنانة على الصورة، بمنشور رومانسي مدونا: «لم يكن لقاؤنا صدفة أبدا، كان رحمة من الله لقلبي».

إعلان خطبة منة عرفة

وكانت الفنانة الشابة، منة عرفة، أعلنت منذ أيام، عبر حسابها الشخصي انستجرام، عن خطوبتها من خلال صورة احتوت على «دبلة الخطوبة» ودونت عليها: «لقد تمت الخطبة» دون أن تعلن اسم من قام بخطبتها، كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.

وأطلت منة على متابعيها من خلال صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك»، باللون الأحمر، مرتدية فستانا طويلا من الستان، به فتحة من الجنب من الأمام.

من هو محمود المهدي خطيب الفنانة منة عرفة؟

- شاب من خارج الوسط الفني حاليًا لكنه يحلم بالنجومية.

- أول أعماله القريبة هو فيلم 666، وهو فيلم ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة، من بطولة وفاء عامر ومنة عرفة وعايدة غنيم وسامي مغاوري.

- يتابعه أكثر من 5 آلاف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- يتابع 68 شخصا فقط، على رأسهم، محمد صلاح، منة عرفة، ومنى فاروق.

- شارك بصورة بدون منة عرفة عقب خبر خطبتها، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».