سمية الخشاب تكشف تعرضها للتنمر بسبب وزنها: التعليقات كانت بتزعلني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن استيائها من حالات التنمر التي واجهتها خلال الفترة الماضية بسبب وزنها الزائد، مطالبة متابعيها وجمهورها بعدم التنمر لأنها مرت بالتجربة نفسها مؤخرًا.

ونشرت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لها بوزن زائد، وعلقت عليها: «في حاجة خطيرة وضرورية لازم نبطلها اسمها fat shaming ودي إنك تقول تعليق سخيف أو تتنمر على وزن حد أو حتى تقولها بهزار، لأن ده بيأثر جدا على صحتهم النفسية، وأنا مريت بده قبل كده في فترة من الفترات وزني زاد شوية عن المعتاد، وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت بتزعلني فأرجوكم كفاية».

وكانت «الخشاب» قد شاركت متابعيها خلال الأيام الماضية تغريدة تتحدث من خلالها عن رأيها في «الاغتصاب الزوجي»، قائلةً: «مستغربة إنه في ناس متعلمة أو على الأقل عندها درجة من الإنسانية وبيقولوا مفيش حاجة اسمها اغتصاب الزوجة أنا دافع مهر».

سمية الخشاب بفستان زفاف في أحدث ظهور.. وتعلق: عروسة 2021 (صور)

وتابعت الفنانة خلال تغريدتها: «دافع مهر إيه هي بهيمة.. أنت شاريها ولا هترجعونا بقى لزمن الجواري».

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مسلسل«موسى» من بطولة محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد والذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2021.

وتصدرت ترند مواقع السوشيال ميديا بسبب مشهد زفافها ضمن أحداث المسلسل الجدل بين الرواد، حيث كانت تقوم بدور «حلاوتهم»، إذ كانت المفاجأة صادمة للجمهور بظهور أحمد سعد وسمية الخشاب، متواجدين في الفرح، ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن آخر ظهور لها كان خلال جلسة التصوير في مناطق متفرقة، إحداها داخل أحد الشواطئ والأخرى في الطرقات والشوارع، وبجوار توك توك، حيث استعرضت الفنانة جمالها وأنوثتها.