بتحب الصيف.. روبي تستمتع بـ«الزحليقة» في الملاهي المائية (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة روبي مقطع فيديو وهي تستمتع بوقتها أثناء قضاء الإجازة الصيفية في إحدى الملاهي المائية حيث ظهرت معها إحدى صديقاتها.

وشاركت روبي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» الفيديو الذي جمعها بصديقها وهما يستمتعان بلعبة الزحليقة المائية الشهيرة بعد ساعات من نشرها صورة على أحد الشواطئ.

وكانت روبي قد طلت على جمهورها منذ ساعات بصورة وهي على الشاطئ مرتدية «المايوه» ونظارة شمس معلقة على الصورة قائلة «أتمنى أن نعيش الصيف طوال العام» وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصورة: «بحسبك مني زكي، الواحد يشوفلك صورة يحس ببهجة، أجمل واحدة من غير مجهود، واخدة قلبي من زمان».

وظهرت خلال الفترة ماضية شائعات حول ارتباط الفنانة روبي بالمنتج وليد منصور، خاصة بعد تداول صور تجمعهما معا، وذلك بعد تعاونهما الفني في الألبوم الأخير، وصورتهما وهو يحتضنها ما أثارت الكثير من الجدل حول علاقتهما.

وخرج وليد منصور لينفي هذه الشائعات من خلال تصريحه لـ«الوطن»، كل هذه الشائعات، مؤكدًا أن كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، وأعرب وقتها عن سعادته بنجاحه معها في ألبومها الجديد «حتة تانية» الذي أعادها إلى الغناء بعد غياب 14 عاما.

يشار إلى أن روبي أيضًا ظلت روبي ملتزمة الصمت بشكل كبير، ولا تشارك سوى احتفالات وتفاعلات متابعيها مع أغنيتها، عبر خاصية القصص المصورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كما نشرت مقطع فيديو أظهر تواجدها بصحبة عزيز الشافعي، ووليد منصور، في أحد أماكن السهر، وتألقت «روبي» في غناء أغنيتها الجديدة التي تحمل الكثير من كلمات الغزل، وهي تشير بإصبعيها على «وليد» ما دفع عزيز الشافعي للتفاعل معهما.

وكانت دينا راشد خبيرة المكياج وزوجة المنتج ردت على هذه الشائعات بشكل غير مباشر.

ونشرت «راشد» صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل «فيسبوك»: «أنا امرأة قوية، تخطيت معارك لا يمكن للبعض تخيلها، تذكر ذلك».