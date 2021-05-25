طلب 10 آلاف جنيه.. رؤى: دجال نصب على شقيقتي.. وصدمت برؤيتها على موقع إباحي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«انتي معمولك عمل»، هي الجملة التي وقعت كالصاعقة على أذن فتاة تدعى رانيا، ضحية أحد الدجالين الذين يستدرجون الفتيات من خلال إعلاناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعلاج من يتأخرن عن الزواج أو الحمل.

طلب منها تصوير نفسها في أوضاع مخلة

لجأت رانيا لطريق الدجالين والسحر منذ حوالي 4 سنوات، وصدمت هي وأسرتها بوجود مقاطع إباحية لها على أحد المواقع، تحت تهديد من الدجال الذي طلب منها بعض الأشياء الغريبة من بينها الظهور في أوضاع منافية للأداب، مقابل فك العمل الذي يؤخرها على الزواج.

تروى شقيقة الضحية رؤى والمقيمة في منطقة شبرا بالقاهرة لـ «هُن»: «صدمت بوجود مقاطع فيديو على أحد المواقع الإباحية لشقيقتي وتدعى رانيا وتبلغ من العمر 34 عامًا، وهي في أوضاع منافية للأداب بعدما أخبرني أحد الأشخاص من أقاربي أنه شاهدها، وبالفعل وجدت تفاصيل منزلنا وتفاجئت بشقيقتي تظهر في أوضاع مخلة».

الدجال يستدرج ضحاياه عبر مواقع التواصل

وأضافت: «سألت شقيقتي عن سبب وجود هذه المقاطع الإباحية وحكت لي القصة التي تعود إلى 4 سنوات، حيث تواصلت مع أحد الدجالين ويدعى «م.م.ع» ومقيم في مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وكانت تحادثه من خلال تطبيق «واتساب» غير أنه يمتلك بعض الصفحات على موقع «فيسبوك» وقناة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويزعم من خلالهم أنه يفك أعمال السحر، وأقنعها بأن سبب تأخرها في الزواج هو وجود عمل سفلي قائلًا: «انتي معمولك عمل».

وأكدت خلال حديثها لـ«هن»: «تمكن دجال الدقهلية من إقناعها بمعاناتها من سحر سفلي يعطلها عن الزواج، وبالفعل رضخت لمطالبه مقابل فكه، حيث طلب منها أن تقوم بتصوير مقاطع الفيديو وأن ترسلها له، بدأت وبالفعل قامت بتصوير بعض غرف الشقة والحمام ووضعت مناديل على النار ثم رميها في الحمام والحوض وغيرها من طرق الشعوذة بزعم أنها تعرضت لسحر».

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رؤى: الدجال طلب من شقيقتي 10 آلاف جنيه

وتابعت: «طلب منها أن ترسل له مقاطع وهي في أوضاع منافية للآداب، واستجابت له بالفعل وأرسلت هذه المقاطع بعدما استدرجها كجميع ضحاياه من الفتيات وتفاجئت به يبتزها بهذه المقاطع، ويطلب مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل حذفها، ولم يكن معها هذا المبلغ في هذا التوقيت».

وكشفت رؤى: «بعدها بأيام قام بدمج جميع الفيديوهات في مقطع واحد ونشره على أحد المواقع الإباحية، وهو شخص يدعي العلاج الروحاني وفك السحر، ويمتلك صفحة على موقع فيسبوك وقناة على اليوتيوب واعتاد على استدراج ضحاياه بإقناعهم بفك الأعمال السفلية، ثم يطلب منهم فيديوهات في أوضاع مخلة ويبتزهم بنشرها إذا لم يدفعوا له أموال ويمتلك رقم به حساب محفظة للدفع الكاش يتلقى من خلالها الأموال».

واختتمت شقيقة الضحية: «قررنا الذهاب إلى محافظة الدقهلية لتحرير محضرًا ضد هذا الدجال ويحمل رقم «33902021 إداري أجا»، مطالبة بسرعة التعرف والقبض عليه، خاصة وأنه ينشط على مواقع التواصل ويبث فيديوهات على قناته ولديه آلاف المتابعين.