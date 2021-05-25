تؤدي للوفاة.. احذر تناول بذور التفاح واللوز

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفضول يدفع البعض إلى تذوق بذور الفواكه والمكسرات، كونها داخل الفواكه وغير قابلة للأكل، ولا يعرفون مدى خطورتها وما يمكن أن يصل إليه الأمر صحيًا، حيث أنها شديدة الخطورة لأن بعض النواة تحتوي على الهيدروسيانيك، وهو حمض غير عضوي سائل عديم اللون وشديد السمية، ويطلق عليه اسم prussic acid.

بذور اللوز والتفاح

وبحسب الدكتور محمد إيهاب فؤاد، رئيس قسم الأحياء في المركز القومي للبحوث في مصر، فإن الحمض موجود في بذور التفاح واللوز وخصوصًا اللوز المر الذي يحتوي على كميات كبيرة نسبيًا من سيانيد الهيدروجين، وهي أملاح حمض الهيدروسيانيك HCN، موضحا أن هذا الحمض موجود أيضًا في بذور البرقوق والخوخ والمشمش، وبشكل خاص في بذور اللوز الفاسد ويكون له طعم مر، مشيرًا إلى أن تناولها يسبب آلامًا في البطن وقد يؤدي للتسمم.

بذور الخوخ والمشمش

وتابع: «بذور الخوخ والتفاح واللوز المر يمكن أن تؤدي للوفاة، حيث حذرت وكالة المعايير الغذائية البريطانية من أن 100 حبة أو 190 جراما من بذور المشمش أو الخوخ كافية لإنهاء حياة الإنسان بمدة لا تتجاوز بضع ثوان، فيما تناول 40 غراماً من نواة اللوز المر تشكل جرعة قاتلة وسامة.

وأوضح «فؤاد»، أن هذه البذور قد تكون ضارة أو سامة في حال تعرضها للرطوبة، حيث تحدث تفاعلات كيميائية ما يؤدي إلى إطلاق حمض الهيدروسيانيك الذي يسبب التسمم.

خطر الموت بسبب البذور

واستطرد: «الأشخاص الذين يتناولون بذور تلك الفاكهة يعرضون أنفسهم لخطر كبير، حيث تحتوى بذور المشمش واللوز النيئ أيضًا على مادة تتحول بعد هضمها إلى سيانيد الهيدروجين السام للغاية، ويمكن التخلص من هذه المادة السامة بطبخ اللوز».

وأتم الدكتور محمد إيهاب فؤاد، رئيس قسم الأحياء في المركز القومي للبحوث في مصر، بأن الجرعات السامة أو القاتلة من حمض الهيدروسيانيك، تتطور عندما يصل تركيزه في الدم إلى 0.24 أو 0.97 ملليغرام في اللتر الواحد.