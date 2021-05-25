كل ما تريد معرفته عن أختام المجازر لـ اللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عادة ما نذهب للجزار لشراء اللحم بمختلف أنواعه سواء بقري أو جاموسي أو ماعز، ونرى اللحم مختوم باللون الأحمر بمصطلحات غريبة غير مفهومة.

وتوضح الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، ما تعنيه هذه الأختام وأهميتها.

الختم على اللحوم يصدر من المجازر الحكومية، ويحتوي على بيانات منها تاريخ الذبح والعلامة السرية والرقم الكودي للمجزر ونوع الذبيحة.

الأختام تحمل أول حرفين من نوع اللحوم:

"بق" تعني بقري

"جا" تعني جاموسي

"جم" تعني جملي وهكذا

-شكل الاختام:

1- الختم الدائري يستخدم للحوم صغيرة السن.

2- الختم المربع يستخدم للحوم كبيرة السن.

3- الماعز يختم دائما بالختم المربع.

5- تبقى أختام اللحوم المستوردة بنفسجية اللون وذات شكل سداسي على شكل شريط متصل.

6- لحوم العوارض أختامها كما هي ثمانية الأضلاع حمراء، والعوارض هي أي حيوان حدث له حادث طارئ، أو شارف على الموت دوت أن يكون السبب مرضي، وتباع على أنها لحوم درجة ثانية.