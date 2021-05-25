الامارات | مهرجان أبوظبي يطلق ملتقى العود العالمي افتراضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أبوظبي يطلق ملتقى العود العالمي افتراضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان أبوظبي في دورته الـ18، وتحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، انطلاق الدورة الثانية من ملتقى العود العالمي، التي تضم سبع حلقات بهيكلية تلفزيونية، تبثُّ عبر المنصات الرقمية لمهرجان أبوظبي، وذلك بمشاركة 27 فناناً من عازفي العود من 14 دولة لأداء العديد من القطع المؤلفة والمتنوعة خصيصاً لآلة العود.

ويمتد ملتقى العود العالمي، الذي يجمع نخبة مميزة من عازفي العود العرب، على مدار الفترة من 25 مايو إلى 15 يونيو المقبل، حيث يقدم رؤی خاصة من أكاديميين ذوي خبرة في مجال الموسيقى والفنون، وتاريخ وتطور آلة العود، وكيف يتم دمج الآلة في الصناعة الرقمية والمشهد الموسيقي اليوم، إضافة إلى وجود تقارير غنية عن ستة من صانعي العود المتميزين من مختلف أنحاء العالم العربي، مع زيارات لورش عملهم، ليبوحوا لنا بأسرار صناعتهم.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «يأتي تنظيم ملتقى العود العالمي ترجمةً لرؤية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في الارتقاء بالوعي الثقافي والذائقة المجتمعية، وبناء جسور التواصل مع الآخر، ودعم الحراك الفني والإرث الموسيقي العربي والعالمي، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه إحياء التقاليد الموسيقية المتجذرة في ثقافتنا، فلطالما شكلت الموسيقى العربية الأصيلة، وآلة العود التي تعد واحدة من أهم الآلات الموسيقية العربية، مصدر إلهام للعديد من الموسيقيين حول العالم، إضافة إلى البصمات الواضحة والفريدة التي تركتها على الموسيقى على مستوى العالم».

وقال أستاذ العود العربي، الفنان نصير شمّه: «فخور بالتعاون مجدداً مع مهرجان أبوظبي، الذي يعيد تشكيل الرؤى المستقبلية للثقافة والفنون على صعيد المنطقة، في ظل التحديات الكثيرة التي فرضتها جائحة (كوفيد ـ 19)، وأرخت بظلالها على قطاع الثقافة والفنون»، مضيفاً: «في ملتقى العود العالمي، یجتمع نخبة من المبدعین لتقدیم رؤاھم وأفكارھم وموسیقاھم وابتكاراتھم في عالم العود، بمحاولة لمَّ شمل العازفین والصناع والباحثین والنقاد في ساحة واحدة». يتضمن الملتقى سلسلة فريدة مكونة من سبع حلقات بهيكلية تلفزيونية، ﺗﺴـﻠﻂ اﻟـﻀﻮء ﻋـﻠﻰ أﻋـﻤﺎل صانعي اﻟـﻌﻮد، واﻻﺑـﺘﻜﺎرات ﻓـﻲ ﻗـﻄﺎع ﺻـﻨﺎﻋـﺔ اﻵﻻت اﻟـﻤﻮﺳـﻴﻘﻴﺔ، وﺗـﺎرﻳـﺦ وﺣـﺎﺿـﺮ آﻟـﺔ اﻟـﻌﻮد ﻓـﻲ ﻣـﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨـﻠﻴﺞ اﻟـﻌﺮﺑـﻲ، وﺳـﺒﻞ ﻋـﻮﻟـﻤﺘﻪ، ورواد اﻟــﻌﺼﺮ اﻟﺤــﺪﻳــﺚ ﻓــﻲ ﺻــﻨﺎﻋــﺔ اﻵﻻت اﻟــﻤﻮﺳــﻴﻘﻴﺔ، واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﻮد، واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ.

عام كامل

تستمر فعاليات مهرجان أبوظبي 2021 على مدار عام كامل، يدمج بين العروض التقليدية والعروض الافتراضية المعتمدة على أحدث التقنيات الرقمية، كما يتميز بمجموعة فريدة من عروض الأداء والمعارض، بمشاركة 500 فنان من أكثر من 50 بلداً، فضلاً عن 16 عرضاً عالمياً للمرة الأولى.

قيم إماراتية

يحتفي مهرجان أبوظبي بالقيم الإماراتية، تعزيزاً للريادة في خدمة الثقافة والإنسانية، بوحي من الإرث الكبير الذي تركه لنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في سبيل إعلاء قيم الاحترام والتسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى، ويقدّم المهرجان سنوياً أكثر من 100 فعالية.

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