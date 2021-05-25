الامارات | «سلامة الطفل» تعزّز وعي الصغار بالوقاية من الحوادث

شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة الطفل» تعزّز وعي الصغار بالوقاية من الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ورشة عمل تثقيفية حول أهم المبادئ المتعلقة بالوقاية من الحوادث والإصابات، بالتعاون مع هيئة الوقاية والسلامة، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة حتى 29 مايو الجاري.

وشهدت الورشة التي قدّمتها منى لرضي، أخصائي تدريب بهيئة الوقاية والسلامة، تفاعلاً كبيراً من الأطفال الذين حضروها برفقة عائلاتهم، حيث اصطحبتهم في جولة معرفية حول أهم الممارسات والإرشادات التي تضمن سلامتهم في المنزل، كما طرحت العديد من الأسئلة التي أجاب عنها الأطفال بالكثير من العفوية والحرص، حيث أبدى الصغار المشاركون معارف حول احتياجات السلامة والمخاطر التي يمكن أن تواجههم وسبل تجاوزها.

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