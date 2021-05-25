الامارات | بدور القاسمي تخصص ريع كتاب «العاصمة العالمية للكتاب» لدعم مكتبات غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي تخصص ريع كتاب «العاصمة العالمية للكتاب» لدعم مكتبات غزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة كلمات، ورئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تخصيص ريع كتابها الصادر حديثاً عن دار كلمات تحت عنوان «العاصمة العالمية للكتاب»، لصالح دعم المكتبات والمؤسسات الثقافية والمعرفية في قطاع غزة بفلسطين.

وتأتي هذا المبادرة تجسيداً لرؤية الشيخة بدور القاسمي تجاه التأكيد على حق الجميع في القراءة والوصول إلى الكتاب، وتعبيراً عن جهودها الدوليّة في دعم المكتبات، خصوصاً بعد الأحداث الأليمة التي مرت بها فلسطين، وتضرر جراءها عدد من المكتبات والمؤسسات الثقافية في قطاع غزة.

وكانت الشيخة بدور القاسمي، قد أطلقت الكتاب ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «لخيالك» حتى 29 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، حيث شاركت الأطفال بجلسة قرائية، تفاعلية.

ويمتاز الكتاب بأسلوبه القصصي المشوّق، وصياغته الأدبية، ورسوماته التي قدمتها الفنانة دينيس دامانتي، ليكون مادة إبداعية تعرّف الأجيال الجديدة على المبادرة الدولية للعاصمة العالمية للكتاب التي تشرف عليها منظمة اليونسكو، وتختار من خلالها مدينة عالمية كلّ عام لتنال هذا اللقب، ما يفتح الآفاق أمام الأطفال للاطلاع على مدن العالم الثقافية التي فازت بهذا اللقب منذ انطلاق المبادرة في عام 2001.

• يمتاز الكتاب بأسلوبه القصصي وصياغته الأدبية ورسوماته.

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