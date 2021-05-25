الامارات | «أبوظبي للصيد» يُطلق مُسابقة «أجمل القصائد»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للصيد» يُطلق مُسابقة «أجمل القصائد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للصيد والفروسية عن بدء استقبال المشاركات في مسابقة «أجمل القصائد في وصف الطير والمقناص»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ18، خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر المقبلين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وتتوجّه المُسابقة في نسختها الجديدة لهذا العام لفئة الشباب حصراً، وذلك ضمن جهود اللجنة العليا المُنظّمة التي تسعى لتحفيز الجيل الجديد من هواة ومتذوقي هذا الشعر الأصيل.

وتشمل فئات المسابقة: أجمل قصيدة نبطية في وصف الطير، أجمل قصيدة نبطية في وصف المقناص وأجمل قصيدة نبطية في وصف فقدان/‏‏ضياع الطير.

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