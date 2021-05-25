الامارات | «إحصاء الشارقة»: 16 قصة قصيرة كتبها الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن «إحصاء الشارقة»: 16 قصة قصيرة كتبها الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار الجهود التي تبذلها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة لتعزيز تواصلها بطريقة مبتكرة مع الأطفال والشباب التي تعتبر الفئة الأكبر في مجتمع الإمارة، أصدرت الدائرة كتاباً يتضمن 16 قصة قصيرة كتبها الأطفال حول نشاطات الدائرة من وجهة نظرهم، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2021.

وجاء الإصدار بعد أن قدمت الدائرة للأطفال موجزاً عن مختلف المبادرات والنشاطات التي تقوم بها، لتمكينهم من تأليف قصص تجسد رؤيتهم الخاصة عن تلك المبادرات، وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة اهتمام الأطفال بشكل فاعل بالنشاطات والفعاليات المجتمعية التي تنظمها، وتنمية مواهبهم وتمكينهم من اكتساب المهارات القيادية لبناء مجتمعهم، إلى جانب ضمان إيصال أصواتهم وتلبية احتياجاتهم ووضعها في مقدمة الأولويات من أجل بناء مجتمعات مستدامة ينعم فيها مختلف أفراد المجتمع بالسعادة والرفاهية.

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