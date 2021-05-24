مها أحمد باكية بسبب معاناة إسماعيل يس: الناس مستنية دبيحة ينهشوا فيها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الفنانة مها أحمد في نوبة بكاء على الهواء مباشرة، بالتزامن مع عرضها أحد المشاهد والذي يتناول معاناة الفنان إسماعيل ياسين في حياته، بمناسبة ذكرى وفاته التي تحل اليوم 24 مايو.

وقالت مها عقب عرضها مشاهد من الأيام الأخيرة في حياة الفنان إسماعيل ياسين، خلال حلقة اليوم من برنامجها «تفاحة مصرية»، المذاع عبر قناة الشمس، باكية: «في ناس كتير والدهم بيبقى ميت ويبقى عندهم مسرح في نفس اليوم، وينزلوا يعرضوا، احنا اتعلمنا كده، واتعلمنا الواجب علينا نعمل كده، لإن الجمهور ملوش ذنب، والواقعة دي حصلت مع جوزي الفنان مجدي كامل، والدته توفت الصبح وراح دفنها وكان عنده مسرح مع نجم كبير الله يرحمه نور الشريف، ومجدي مقدرش يعتذر ومقدرش يجيب حد بداله».

وأضافت: «الناس مش بتحترم الكوميديان ولا بتقدره يكون عنده مشاكل شخصية في بيته ومضطر إنه أول ما يخرج من بيته ويركب عربيته ده لو كان عنده ويمشي يوزع ابتسامات على الناس، ومن جواه بيتقطع وبيموت بس مطلوب يبتسم على طول، ويا سلام بقى لو غلط غلطة هو ميقصدهاش تلاقي سكاكين بتقطع فيه، كأن الناس مستنية دبيحة يحطوها قدامهم وينهشوا فيها، مش بيفتكروا إن في يوم إن الكوميديان ده ضحكهم».

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نوبة بكاء في حلقة سمسم شهاب

وكانت الفنانة مها أحمد قد دخلت في نوبة بكاء في حلقة سابقة خلال استضافتها المطرب الشعبي سمسم شهاب، الذي كان ضيفها في برنامجها «تفاحة مصرية» بعدما غنى الأخير موال «عودت نفسي»، الذي يتناول قسوة الحياة وغدر الناس.

أزمة مع أحمد السقا وأمير كرارة

وتصدر اسم مها احمد خلال الأيام الماضية محركات البحث بعدما وجهت انتقادات إلى الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة بمنشور عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، قائلة: «عوضي على الله، دى الجملة اللي دايما بقولها لما أتصدم في أشخاص، الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوتة لسه ألف باء تمثيل، واديتهم على قفاهم وركبت عليهم، إلى أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل، وهما راضيين رغم إن طول عمرهم مبيعملوش كده مع أي زميلة لهم أقربها أنا».