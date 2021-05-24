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الببغاء كوكي «قدام مرايتها» بالساعات.. وصاحبها: مهتمة بخدودها «صور»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الببغاء كوكي

تتشابة تصرفاتها مع النساء، تثير دهشة كل من يراها نظرًا لما تمتاز به من جمال وخفة ظل، يتولى الشاب إسلام محمد تربيتها في غرفة صغيرة، إنها الببغاء كوكي.

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تشبه النساء في تصرفاتها

يقول الشاب إسلام محمد البالغ من العمر 29 عامًا، والمقيم في مدينة 6 أكتوبر: «قررت منذ فترة تربية بغبغان في المنزل وكان عمره شهر واحد، والطبيعي أن البغبغان من الطيور اللي بتحدد هويته بصعوبة في بداية عمره لكن لما ابتدت كوكي تكبر وكملت سنة كاملة عرفت إنها أنثى من تصرفاتها المتشابهة بشكل كبير مع تصرفات الإناث، قبل أن اكتشف أنها أنثى بالفعل».

 

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تنظر إلى نفسها بالساعات.. وتهتم بشعرها

وأضاف «إسلام» في تصريحات لـ«هُن»: «لاحظت تصرفات كثيرة من كوكي في الغرفة، وجدت أنها بتحب تروح أمام مراية التسريحة بشكل يومي ومتكرر، وتقف لفترات طويلة وتلعب في التاج الخاص بها، والتاج هو ريش أعلى رأس البغبغان الأنثى وبتستمر في تحريكه في اتجاهات مختلفة، فشعرت أنها مهتمة كثيرًا بشعرها مثل الإناث».

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وتابع: «مش بعمل مجهود في تنضيفها لأنها بتتولى بنفسها كل ما يخص نظافتها الشخصية»، متابعا: «كوكي من النوع اللي بتمتلك خدود طبيعية بلون أحمر، وهي نفس العلامة اللي بتعتبر دلالة على الجمال في السيدات وبدأت الألوان في خدودها تظهر وتكبر».

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إسلام: ترفض دخول القفص دون وجود «مرآة»

واستطرد: «عندها علاقة غير عادية بالمرايا، من صغرها كانت بتطير وتقف أمام التسريحة بالساعات، كما ترفض دخول القفص».

وأتم إسلام تصريحاته قائلا: «حفاظًا عليها جبتلها مرايا حمام صغيرة وحطيتها أمام القفص، وفي يوم شلتها منها لقيتها بتضرب في القفص، ولما بجيبهالها تاني بتفضل باصة لنفسها بالساعات». 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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