ما هو المكياج المناسب لفصل الصيف؟.. خبيرة تجميل توضح

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قالت ميرنا مجدي، خبيرة التجميل، إن كريم الأساس يجب اختياره بعناية بالغة وتجربته على المكان المستهدف، محذره من عدم تجربته على اليد، ولكن يجب أن يكون الكونسيلر أغمق من درجة البشرة، لافتًا إلى أن هناك فرق بين الفاونديشن والبيبي كريم، فالثاني مناسب للبنات الصغيرة وكذلك البشرة التي لا يوجد بها مشكلات بحيث تكون صافية جدًا، موضحة أنه يمكن وضع الكونسيلر ببدرجة أغمق تحت العين، مع استخدام لوس بودر الذي يثبت المكياج.

وأضافت «مجدي»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم، أن الماسكرا المستخدمة على العين يمكن أن تكون نفس لون الشعر، ولكن يمكن استخدام أغمق درجات البني مع الشعر الأسود، لافتة إلى إمكانية استخدام البرونزز على الوجه تحت عضم الخدود، مؤكدة أن شعر البشرة المستخدم يؤثر على جودة المكياج، مشيرة إلى أنه يجب ترك منطقة أعلى الأنف غامقة دون تفتيح.

الصيف يحتاج إلى ألوان خفيفة

وفي ذات السياق، أشارت خبيرة التجميل خبيرة التجميل، إلى أنه لا يفضل وضع هاي لايتر في الصباح لكي لا تلمع العين، مؤكدة أن الكحل أيضا يفضل أن يوضع في الليل، كما دعت إلى استخدام مرطب الشفاة لكي يحافظ عليها مع استخدام محدد الشفايف، لافتة إلى أن الصيف يحتاج ألوان خفيفة وليست فاقعة.