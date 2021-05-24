هالة صدقي تخطف قلوب المصريين بسبب سمير غانم.. رفضت حضور فرح ودعمت ابنتيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطفت الفنانة هالة صدقي الأضواء خلال الساعات الماضية، بداية من ظهورها في جنازة الفنان الكبير سمير غانم، وحتى رفضها حضور فرح في ذات اليوم، إذ أن تلك ليست المرة الاولى التي تتصدر فيها «صدقي» التريند بأفعال أو مواقف، فقد سبقها عدة أحداث، بينها طلاقها وعلاقتها بزوجها، ووصولا إلى 3 مواقف خلال وفاة الفنان سمير غانم، جعلت الجمهور يثني عليها، وفيما يلي يرصد «هن» أبرز المواقف التي جعلت هالة صدقي حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

صالة صدقي في جنازة سمير غانم

سجلت الفنانة هالة صدقي حضورها في جنازة الفنان سمير غانم، وظهرت مرتدية السواد والكمامة بمسجد المشير بالتجمع الخامس، حيث خرجت جنازة الراحل بعد خروجه من أحد مستشفيات المهندسين.

هالة صدقي ترفض حضور فرح ابنة المرشدي

وأوضحت هالة صدقي، أنها حضرت إلى مصر من دبي لحضور فرح، فاعتذرت عنه وذهبت إلى جنازة، «أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، نزلت من دبي لحضور فرح روحت العزاء واعتذرت عن الفرح».

وذلك تعليقًا على صورة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع «فيسبوك»، تجمع الفنانة دلال عبدالعزيز مع رجاء الجداوي وميرفت أمين وتابعت :«كما هو معروف في الوسط الفني أن الفنانين العظماء دول كانوا لا يمكن يسيبوا أي واجب سواء عزاء أو زيارة مريض».

وواصلت: «وفِي يوم سألت رجاء يا رجاء إنتي ليه بتروحي لكل من هب ودب حتي لو علاقتك بيهم مش قوية وتتعبي نفسك مع ناس ما تعرفيهومش، كانت تقولي علشان في عزائي عايزه الدنيا كلها تقف مع أميرة بنتي ويبقي عزاء كبير، وتتركنا رجاء في ظروف الكورونا وخلسة أصدقائها المقربين جدا هما بس اللي يروحوا عندها يعزوا نفسهم ويعزوا أميرة بنتها».

وتابعت: «دلال حضرت عزاء مصر كلها واهم عزاء لها حبيبها وجوزها وعشرة عمرها ما تحضر العزاء ولا عارفين رد الفعل لما تعرف بخبر شريكها في الحياة، وأنها الوحيدة اللي ما ودعتهوش، إوعى تحسبها أبدا، سيبها على ربنا واللي رايده هايكون، الإنسان مسير وغير مخير، الله يرحمك يا مبدع ويصبر بناتك وحبايبك».

هالة صدقي تتحدث عن ألم فقد دنيا وإيمي سمير غانم

وفي ذات السياق، ردت هالة صدقي بعد ذلك على الإشادات بتصرفها مع إيمي ودنيا سمير غانم، وتحدثت عن ألم الفقد الذي تعرضت له الشقيقتان: «إحساسي في اللحظة دي إن إيمي ودنيا رجعوا أطفال، وبالرغم من وقفه أزواجهم المحترمين حسن ورامي في ظهرهم لكن تايهين من غير أمهم».

وتابعت: «يا رب ما يحرم حد من اي غالي ولا عزيز ويلاقي الايد اللي تطبطب عليه وتشده وقت الشده، ربنا يرجعلهم أمهم بألف خير».

وفاة سمير غانم

وتوفّي غانم الخميس الماضي في مستشفى بالقاهرة عن عمر ناهز 84 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، قد نُقلا إلى المستشفى قبل نحو 3 أسابيع بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.