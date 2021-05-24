هذا ما يحدث لجسمك عند النوم أمام المروحة.. إليك 7 طرق بديلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكثير من الأشخاص لا يستطيعون النوم دون مروحة، بسبب أيام فصل الصيف الحارة، لكن استخدامها أثناء النوم يمكن أن يؤدي إلى العديد من الأضرار لصحة الإنسان.

وهنا نستعرض لكم في السطور التالية، أهم هذه الأضرار، ومجموعة من الطرق والنصائح التي تساعدك على البقاء باردا في الليل، وفق ما جاء في موقعي "healthline" و"timesofindia".

- إزالة الرطوبة من الفم:

يمكن للحركة المستمرة للهواء القادم من المروحة أن تزيل الرطوبة من فمك، خاصة إذا كنت تنام وفمك مفتوحًا، ويحدث الشيء نفسه للممرات الأنفية، هذا لا يجعلها جافة فحسب، بل يمكن أن تجعل من الصعب على الناس التنفس.

- جفاف العين والجلد

يمكن للهواء المنبعث من المروحة أن يعمل على جفاف بشرتك وعينيك، وقد يساعدك ترطيب بشرتك واستخدام قطرات العين المهدئة على تجنب هذه الأعراض.

- الإصابة بالحساسية:

يمكن للمراوح توزيع الغبار وحبوب اللقاح في الهواء، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالحساسية لدى بعض الأشخاص.

- آلام العضلات:

قد يتسبب الهواء المركز في شد العضلات أو تقلصها، وحدوث التشنجات وبهذه الطريقة يمكن أن تدفعك المروحة إلى الاستيقاظ وأنت تعاني من آلام في العضلات.

- الصداع وانسداد الأنف:

يمكن أن يؤدي تدوير الهواء من المروحة إلى جفاف الأنف والحلق، ما قد يسبب إلى زيادة إفراز المخاط، وبالتالي الشعور بالصداع أو انسداد الأنف أو حتى الشخير.

- سيلان الأنف وحكة في الحلق:

تعتبر شفرات المروحة نفسها مصدرًا آخر غير مرحب به للغبار، حيث إذا استنشقت هذه المواد المسببة للحساسية، فقد تواجه أعراضًا مثل سيلان الأنف أو حكة في الحلق أو العطس أو دموع العين أو صعوبات في التنفس.

- طرق أخرى للبقاء باردا في الليل:

إذا كنت لا ترغب في استخدام مروحة، فجرب بعض الطرق البديلة للحفاظ على البرودة في الليل:

1- استخدم مرتبة تبريد، هناك أنواع عديدة من المراتب التي تعزز تدفق الهواء، وتعمل على إبعاد الحرارة عن الجسم.

2- يمكن أن تساعد الملابس الفضفاضة والناعمة المصنوعة من القطن أو الحرير أو الكتان، في الحفاظ على برودة جسمك.

3- تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الحرير الصناعي أو الصوف أو البوليستر الذي يمكن أن يعزز الدفء.

4- كما يساهم استخدم ستائر معتمة على إبعاد أشعة الشمس عن غرفتك، وبالتالي إبقائها أكثر برودة.

5- من الضروري أخذ حمام ساخن قبل النوم، يمكن أن يساعدك على الاسترخاء قبل النوم.

6- ينصح بالحرص على جعل باب غرفتك مفتوحًا خلال النهار، سيساهم هذا الهواء على الانتقال من غرفة إلى أخرى.

7- قد يعزز وضع قطعة قماش باردة على رأسك في الحفاظ على برودة جسمك طوال الليل.