الطريقة الصحيحة لاستخدام العطور.. لا تفركه بيدك وضعه في الفريزر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

"شراء العطور باهظة الثمن لا يضمن أنها تدوم فترة طويلة تمامًا"، هذا ما يقوله المحترفون، وعندما لا تعرف كيفية استخدام عطرك المفضل، فإنك تضيعه دون الحصول على التأثير الذي تتمناه.

ولهذا فإن هناك بعض الطرق المثالية لاستخدام العطور من أجل أقصى استفادة، نوردها على النحو التالي وفقا لموقع "brightside".

1- يجب عدم خلط مجموعات العطور المختلفة:

عند استخدام عدة أنواع من مستحضرات التجميل بالعطور على سبيل المثال، عطر ومزيل للعرق وكريم للجسم، قم بشراء المنتجات التي تتطابق مع بعضها البعض ويفضل أن يكون ذلك من نفس خط الإنتاج، لا ينبغي أن يكون هناك أي روائح أخرى تتعارض مع عطرك، من الناحية المثالية، يجب ألا يكون لمزيل العرق وكريم الجسم أي رائحة على الإطلاق إذا فعلوا ذلك، فلا تستخدمها.

2- لكل عطر وقته الخاص:

لا تنس حقيقة أنك لن تكون أنت من يشم العطر، بل الآخرين أيضاً، فمن المهم أن تعرف الوقت المناسب لاستخدامه، إذ يجب وضع الروائح الخفيفة أثناء النهار وخلال الأشهر الأكثر حرارة، وعندما يصبح الجو باردًا أو عندما تذهب إلى حفلة، يمكنك استخدام عطر برائحة أقوى.

3- يوضع على بشرتك أو على ملابسك:

ربما تكون هذه هي القاعدة الأكثر أهمية على الإطلاق، لا يجب وضع أي عطر على الجلد لا تنسى هذا.

ينصح الخبراء بوضعه على ملابسك، وخاصة اﻷقمشة المصنوعة من الفراء والقطن والصوف والكتان جيدة جدًا في الاحتفاظ بالروائح، إلى جانب ذلك، يجب أن تضع من مسافة بعيدة حيث يمكن للعطر أن يترك بقعًا على الأقمشة الخفيفة ويمكن أن يفسد ملابسك بشكل دائم.

4- لا تفرك العطر في يديك:

من أكثر الأخطاء التي يرتكبها الناس شيوعًا هو فرك العطر (مثل فرك معصميك معًا بعد وضعه) لكن إذا قمت بذلك، فإنك تدمر جزيئات العطر، من أجل الحفاظ على الرائحة نفسها، يجب رشها أو وضعها بأصابعك.

5- أين يجب وضع العطر؟

المنطقة خلف الأذنين والمعصمين في هذه المناطق، تكون الأوعية الدموية قريبة جدًا من سطح الجلد، وسيساعد النبض ودرجة الحرارة على انتشار الرائحة.

- من المهم أن تعرفه: تذكر أن هناك الكثير من الغدد الدهنية في هذه المنطقة، لذلك لا ينبغي استخدام العطور الزيتية هناك.

الشعر:

من المعروف أن الشعر يحافظ على الروائح بشكل جيد بفضل تركيبته ومع ذلك، يجب أن تتذكر بعض الحيل: العطور التي تحتوي على الكحول تجعل الشعر جافًا، لذلك من الأفضل عدم وضعها على الشعر نفسه، ولكن بدلاً من ذلك رشها على الفرشاة قبل استخدامها.

العطور الزيتية والصلبة ليست أفضل الخيارات للشعر لأنه من الصعب نشرها وقد تجعل الشعر يبدو دهنيًا.

- الجزء الخلفي من الرقبة:

ربما تكون هذه هي المنطقة الأقوى، فهي تحافظ على الرائحة لفترة أطول من المناطق الأخرى.

ويجب استخدام هذه المنطقة فقط خلال الشتاء والخريف لأن الحرارة يمكن أن تجعل الرائحة قوية جدًا.

- ثني الكوع:

يعتقد صانعو العطور أن هذه المنطقة مناسبة جداً أكثر من منطقة الرقبة أو الرسغ، لأن الجلد هنا يكون ناعم، ولكن هناك خطر التعرض للحساسية تجاه بعض مكونات العطر فكن حذراً ولا تفرط في وضعه.

- من الأفضل تخزين العطر في مكان بارد، دون الوصول إلى الأكسجين يفضل وضعه في الفريزر حتى تكون رائحتها أقوي.

- لا تضع العطور على مجوهراتك:

يمكن أن تتأكسد وتفسد مظهر مجوهراتك، بل ستغير الرائحة أيضًا.

- من الأفضل الاحتفاظ بالرائحة على البشرة الدهنية، لذلك قبل استخدام العطر، قم بترطيب البشرة باستخدام كريم أو لوشن.