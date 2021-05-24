هل أحدهم موجود في مصر؟.. ما الفارق بين الفطر الأسود والأبيض والأصفر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، يعيش العالم حالة من الرعب بسبب ظهور ثلاثة أنواع من الفطريات في الهند "الأسود والأبيض والأصفر"، تهدد البشرية وتشكل خطرا على الصحة.

الخليج 365 يستعرض في هذا التقرير، الفارق بين الفطر الأسود والأبيض والأصفر؟ وهل يتواجد أحدهم في مصر أم لا؟.. وفقا لموقع timesofindia، والدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

الفطر الأسود؟

عدوى انتهازية فطرية نادرة وتسبب مرضًا خطيرًا وقاتلًا في بعض الأحيان، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفطريات المخاطية يعانون من ضعف في جهاز المناعة مما يجعلهم عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية وغيرها من الالتهابات الانتهازية، ويحدث داء الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ما مدى خطورته؟

يجب اكتشاف العدوى مبكرًا لأنها عدوانية، وكشط الأنسجة الميتة وإزالتها. يُضطر الجراحون أحيانًا إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ، بمجرد الإصابة، يكون المريض معرضًا للموت في غضون أيام، ولكن المرض ليس معديًا.

علاقته بكورونا

لم يتم الكشف بعد عن مدى ارتباط عدوى الفطريات السوداء بـ كوفيد، ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الاعتماد الكبير على المنشطات (المستخدمة لعلاج الالتهاب في حالات كوفيد)، والأمراض المصاحبة الموجودة مسبقًا، مثل السكري، قد تجعل الشخص المصاب بـ كورونا أكثر عرضة للإصابة بالفطر المخاطي أيضًا.

الأعراض

مع انتشار العدوى الفطرية السوداء، فإن السمة الأكثر تميزًا هي تشوه الوجه، ومع ذلك، فإن بعض علامات العدوى يمكن أن تضعف أيضًا الأعضاء الحسية والحيوية، بشكل عام، إليك بعض العلامات والأعراض، صداع مؤلم، ضعف الرؤية، تورم في الخدين أو العينين أو أجزاء من الوجه، تغيير الحالة العقلية والارتباك، بقع سوداء حول العين والأنف.

الفطر الأبيض

تحدث عدوى الفطريات البيضاء بسبب العفن الفطري، الذي يسمى "الفطريات المخاطية" الموجودة في البيئة، في حين أن المرض ليس معديًا، يُقال إن الشخص معرض للعدوى حيث يمكن استنشاق هذا العفن بسهولة من قبل المريض، مما قد ينتشر إلى الأعضاء الحيوية ويسبب مضاعفات.

مدى خطورته

في حين أن عدوى الفطريات السوداء خطرة، فإن ما يجعل عدوى الفطريات البيضاء أكثر فتكًا هو الطريقة التي تنتشر بها وتتسبب في أضرار جسيمة للأعضاء الحيوية - القادرة على التأثير على الدماغ أو الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي أو الكلى.

الأعراض

كما رأينا في الحالات القصوى في الوقت الحالي، أظهر معظم الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم بعدوى الفطريات البيضاء أعراضًا تنفسية مشابهة لـ كوفيد، ولكن انتهى بهم الأمر بالفحص السلبي للفيروس.

يمكن أن تظهر أعراض المرض أيضًا مشابهة لأعراض عدوى الفطريات السوداء في الحالات، ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدوى شديدة، عندما ينتشر الفطر إلى الرئتين، قد تظهر أعراض أكثر خطورة، كما يمكن أن تعاني من مضاعفات الجهاز التنفسي حيث تؤثر الفطريات البيضاء على الصدر والرئتين، يمكن أن يعاني الشخص من أعراض مثل السعال وألم الصدر وضيق التنفس، يمكن أن تسبب العدوى أيضًا العديد من الأعراض الالتهابية الأخرى، مثل التورم والالتهابات والصداع المستمر والآلام.

الفطر الأصفر

يشير الخبراء إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر ترويعًا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية، على عكس الفطريات البيضاء والسوداء، يبدأ الفطر الأصفر داخليًا، ويسبب تسرب القيح، وبطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد، لذلك، لا يزال من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة في علاج العدوى بمجرد أن يبدأوا في ملاحظة الأعراض.

مدى خطورته

وفقا للتقارير، تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في غازي آباد بالهند، على الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.



أعراض الفطر الأصفر

بعض الأعراض المعروفة للعدوى في الوقت الحالي هي: الخمول الحاد، فقدان الشهية، فقدان الوزن وضعف التمثيل الغذائي، العيون الحمراء الغارقة

هل أحدهم موجود في مصر؟

يقول الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفطر الأصفر حالة فردية ظهرت في الهند نتيجة نقص المناعة الشديد والتلوت البيئي في الهند، وينتقل عبر الاحتكاك بالزواحف، ولا خطر منه على مرضى كورونا، وغير موجود في مصر.

يضيف بدران في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أما بالنسبة إلى الفطر الأبيض، فإنه يصيب المرضى ناقصي المناعة ومرضى السكر وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن يتناول الكورتيزون، وغير منتشر في مصر حاليا، لكنه موجود منذ مئات السنين ويرتبط بنقص المناعة، وليس جديدا أو غريبا، وليس له علاقة بفيروس كورونا وقابل للشفاء".

وعن الفطر الأسود، يشير "بدران": "بدأ ربطه بحالات كورونا في الهند فقط، وإذا كان هناك عدة حالات في مصر فهي نادرة للغاية، غير قابلة للتعميم ولا تشكل أي ظاهرة مقلقة، ولا داعي للانزعاج بشأنها، لأنها حالات فردية، فهناك مبالغة شديدة في ربط الإصابة بكورونا والفطر الأسود في مصر حاليا، كما أن الغالبية العظمى من مرضى كورونا في مصر يتعافون بفضل الله ثم بروتوكولات العلاج المصرية التي تفوقت على نظيرتها في أوروبا وأمريكا، وأنصح الجميع بالحرص على النظافة لأنها أيقونة الوقاية من الفطريات".

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، قد أكد أن الفطر الأسود يظهر في بعض الأمراض الشديدة، ويظهر عند مرضى الأورام، ويظهر نتيجة تعاطي المضادات الحيوية الشديدة، أو الحصول على الكورتيزون.

ونفى مستشار الرئيس للشئون الصحية، "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "أون إي"، وجود أي علاقة بين مرض الفطر الأسود وفيروس كورونا، مضيفًا: "هو له علاقة بمضاعفات كورونا وأمراض أخرى، لكنه ليس مرتبط ارتباط وثيق بالكورونا، وليس سبب مباشر للفشل التنفسي أو الوفاة".