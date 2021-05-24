من هي الحكم التونسية سمر حسني.. نجمة كل موسم «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تثير الحكم التونسية سمر حسني الجدل في كل موسم كروي، إذ تكثر الأقاويل حول إدارتها للمباريات، ولعل آخرها أنباء ترشحها لقيادة مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي المقرر إقامتها في قطر، لتصبح نجمة الموسم بلا منازع، حيث تتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات من هي الحكم التونسية سمر حسني؟، وهو ما يرصده «هن» بحسب صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكذلك مواقع صحفية تونسية.

الحكم التونسية سمر حسني.. أبرز المعلومات عنها

دخلت مجال التحكيم منذ 3 سنوات، وتحديدًا عام 2019.

تعرف نفسها بأنها حكم محترف بالرابطة التونسية.

من مواليد عام 2001، وتبلغ من العمر 20 عامًا.

ولدت سمر في تونس العاصمة، ودخلت عالم تحكيم مباريات كرة القدم منذ ثلاث سنوات.

بدأت التحكيم وهي تبلغ من العمر 16 عاما.

حصلت على عضوية التحكيم من الجامعة التونيسية لكرة القدم.

سمر حسني هي أول امرأة تونسية تدخل مجال التحكيم.

الحكم التونسية سمر حسني.. أصغر حكم بين السيدات

سمر حسني هي أصغر حكم كرة قدم من بين السيدات في العالم العربي والإفريقي.

ترددت شائعات حول تعيينها لإدارة مباريات ضمن دوري الدرجة الأولى بتونس واستعدادها لدخول قائمة الحكمات الدوليات، العام الماضي وهو ما كان خاطئ.

سمر أجرت اختبارا واحدا لتنضم لحكمات الدرجة الثالثة، وهي أدنى درجات التقييم في سلم حكام كرة القدم، بحسب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

أسهمها صعدت بقوة خصوصًا بعد رواج أخبار حول تعيينها في مباريات هامة.

انتشرت في شهر أغسطس الماضي، أنباء حول تعيينها حكمًا رابعًا لمواجهة الزمالك المصري والرجاء المغربي ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما نفي بعد ذلك لأنها لم تحكم ولا مباراة رسمية حتى الآن.

تطمح سمر حسني في إدارة مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى للرجال في تونس، ودخول القائمة الدولية والمشاركة في مباريات ضمن المسابقات العربية والإفريقية.

تقول إنها لا تزال صغيرة السن وبإمكانها الصعود في سلم التحكيم للوصول إلى أعلى المراتب.

تعرضت سمر حسني لانتقادات عدة بسبب صورها وفيديوهاتها المثيرة.