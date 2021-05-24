تعرف على الفروق بين الفطريات الثلاثة.. الأصفر مخيف والأكثر خطورة من الأسود والأبيض

القاهرة - سمر حسين - صحة

ظهرت أول حالة من الفطر الأصفر الجديد، في غازي أباد، بمقاطعة أوتار براديش في الهند، اليوم، من خلال مريض يبلغ من العمر 45 عامًا، من سكان سانجاي ناجار في مستشفى هارش.

وتعد الأسباب الكامنة وراء هذه العدوى الجديدة غير معروفة، بحسب الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«هُن»، ولكن هناك شك في أن الظروف الصحية السيئة قد تكون السبب الجذري وراء الإصابة بالفطريات الصفراء.

تعرف على الفروق بين الفطريات الثلاثة «الأبيض والأسود والأصفر»

يمكن أن تتسبب الرطوبة الزائدة في الإصابة بالعدوى بالفطريات تمامًا مثل الكورونا، فهي تعزز التكاثر السريع للفطريات، وهذا النوع من الفطريات الصفراء شوهد فقط في الحيوانات، ومعظمها من الزواحف.

وعاني أحد المرضى من فطريات سوداء وبيضاء وصفراء، حين كان والده يخضع للعلاج من كورونا وكان يتعافى بشكل جيد. ومع ذلك، في اليومين الثلاثة الأخيرين، بدأت عيناه تتورم وفجأة أغلقتا تمامًا. وكان هناك نزيف بالأنف، وهذا كان من فعل الفطريات.

ويعد الفطر الأصفر هو الأكثر خطورة من الفطر الأبيض والأسود، بسبب تأثيره على أعضاء الجسم الداخلية، على عكس النوعين الآخرين من عدوى الفطريات، يبدأ الفطر الأصفر داخليًا، حيث تبدأ العدوى بالانتشار داخليًا وتؤثر على الأعضاء الحيوية بشكل كبير، ما يستهلك طاقة المريض المصاب ومن ثم، تصبح أعراضه مخيفة.

أعراض الفطر الأصفر الجديد

الخمول.

فقدان للشهية.

التعب.

الإرهاق.

اضطراب عملية الهضم.

تسرب القيح.

إبطاء التئام الجروح.

فقدان الوزن بشكل غير عادي.

ضعف التمثيل الغذائي.

في بعض الحالات، قد يؤثر الفطر الأصفر على العين.

الخطر أن ظهور الأعراض يعنى أن الفطر قد انتشر فى الجسم، عكس الأعراض المعروفة في عدوى الفطريات السوداء والبيضاء.

قد يسبب الفطر الأصفر فشل الأعضاء.

بدران: لا داع للذعر

لم يتم الإبلاغ عن الفطريات الصفراء في الدول التي أصيبت بفيروس كورونا من قبل، إذ أن الهند أول دولة أبلغت عن ذلك، لذا فإن الدكتور مجدي بدران، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، يقول إنه لا داع للذعر مصر بعيدة عن محرقة الفطريات، الوضع فى الهند يختلف، استهلاك الأدوية المثبطة للمناعة مثل المضادات الحيوية والكورتيزونات مع سوء التغذية و تأثير فيروس الكورونا وانخفاض المناعة بسبب الأمراض المزمنة ساهم فى ثورة الفطريات هناك.