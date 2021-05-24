رهف القنون تترك رضيعها دون مأوى.. وزوجها: «قالتلي بلغ الشرطة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهر لوفولو أندي، الكونجولي الجنسية، زوج الناشطة السعودية رهف القنون في مقطع فيديو بث مباشر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مفجرًا مفاجأة حيث أعلن فيه هروبها وترك رضيعتها من أجل وضعها في أحد الملاجئ.

رهف القانون تترك طفلها في ملجأ

وقال زوج رهف القنون خلال الفيديو، إن زوجته السعودية هربت وتركت طفلتها بلا مأوى، وظهر أثناء بث الفيديو في الشارع، وعلّق قائلاً :«أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تريد أن ترد على الهاتف».

وحاول الزوج أثناء ظهوره في البث المباشر تهدئة طفلته التي بدأت في البكاء وتابع: «هل تعتقد هي أن الأمر غير جدي؟ درجة الحرارة الأن باردة للغاية.. تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة؟».

وأضاف زوج رهف القنون: «نحن الآن في السابعة مساء، ولا ترد على هاتفها وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني، حقًا؟».

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ولم يوضح الزوج سبب هروب زوجته الناشطة السعودية، والأسباب التي جعلتها تترك طفلها، خاصة وأنه أكد عدم اهتمامها بالأمر حتى لو اتصل بالشرطة، وتابع: «أخبرتني بأنها غير مهتمة بالأمر وتريدني أن أبلغ الشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها».

انفصال رهف القنون وزوجها

كانت الناشطة السعودية رهف القنون قد أعلنت في مطلع العام الجاري عن انفصالها هي وزوجها لوفولو أندي بعدما أنجبت منه طفلين، وكتبت في منشور عبر حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي: «لمن يتساءلون عما يحدث.. أنا لم أعد في علاقة.. وسيكون عام 2021 عامًا رائعًا مليئًا بالأشياء العظيمة والسعادة والنجاح لي، أنا مو بعلاقة بعد الآن. وهذا قرارنا والأفضل لي كوني تسرعت في عمر صغير بدخولي في العلاقة بدون استعداد ولخبطة في ميولي. ما أسمح بأي إشاعات يتم نشرها».