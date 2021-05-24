كيفية التخلص من الصداع في 5 دقائق بدون أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الصداع من أكثر الأشياء التي تسبب الإزعاج لنا، وتجعلنا غير قادرين على فعل أي شيء، وفي حالة مزاجية سيئة.

ومن الحلول المعتادة للتخلص منه، تناول حبوب مسكنة للآلام، ولكن يمكن أن يؤدي الإفراط إلى آثار جانبية خطيرة نحن في غنى عنها، ولذا فإن الأفضل علاجه دون أدوية، عبر تدليك بعض من النقاط في وجهك كل ما عليك فعله هو:

- اتخذ وضعًا مريحًا واسترخِ، لا يستغرق التدليك الكثير من الوقت من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة في المتوسط، وفق ما أورد موقع "brightside".

-قم بتدليك بعض النقاط في وجهك بحركات ضغط خفيفة أو دائرية عادة، يختفي الصداع أثناء التدليك أو بعده بـ 5-10 دقائق.

وهناك 6 نقاط رئيسية في وجهك للتخلص من الصداع وهم:

- تسمى نقطة العين الثالثة، وتقع بين الحاجبين في المكان الذي يمر فيه جسر الأنف إلى الجبهة، هذه النقطة مسؤولة أيضًا عن إزالة إرهاق العين.

- تقع هذه النقاط المتماثلة عند قاعدة الحافة الداخلية للحاجبين، كما أن تدليك هذه المنطقة يخفف من سيلان الأنف ويحسن حدة البصر، تدليك لمدة 1 دقيقة عن طريق الضغط أو حركات دائرية.

- تقع هذه النقاط على جانبي الأنف بما يتماشى مع العينين للعثور عليهم، في أسفل عظام الخد، يساعد على فتح الجيوب الأنفية وتقليل الصداع وآلام الأسنان وتخفيف التوتر.

- تقع النقاط في الجزء الخلفي من الرأس في الوسط، بين الأذن وبداية العمود الفقري، يساعد تدليك هذه النقاط على تخفيف احتقان الأنف وألام العين والأذنين والصداع الشديد والنصفي.

-تقع النقاط على بعد 2-3 سم من بداية خط الشعر في منطقة الصدغ، الضغط المطبق على هذه المنطقة يخفف الألم في المنطقة الصدغية وإرهاق العين.

- توجد هذه النقاط المتماثلة على ظهر اليد بين الإبهام والسبابة، ويؤدي الضغط عليها أيضًا إلى تخفيف آلام الظهر، وآلام الأسنان، والتوتر في عضلات الرقبة.