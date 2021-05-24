هل أخطر من "الأبيض والأسود"؟.. كيف يؤثر الفطر الأصفر على الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

بعدما شهدت الهند ارتفاعا غير مسبوق في حالات الفطريات السوداء ومؤخرًا حالات الفطريات البيضاء، وكلاهما ناتج عن انتشار العفن البيئي والظروف غير الصحية، حتى الآن، تم الإبلاغ عن أكثر من 8000 حالة في الهند، هناك الآن خطر كامن جدي ، أكثر ترويعًا من عدوى الفطريات السوداء أو البيضاء، وهو عدوى الفطريات الصفراء.

يستعرض الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن عدوى الفطر الأصفر، وفقا لموقع timesofindia.

ما هو الفطر الأصفر؟

يشير الخبراء إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر ترويعًا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

على عكس الفطريات البيضاء والسوداء، يبدأ الفطر الأصفر داخليًا، ويسبب تسرب القيح، وبطء التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا مدمرة مثل فشل الأعضاء والنخر الحاد، لذلك، لا يزال من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة في علاج العدوى بمجرد أن يبدأوا في ملاحظة الأعراض.

إليكم ما نعرفه حتى الآن

وفقا للتقارير، تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفطر الأصفر في غازي آباد بالهند، على الرغم من عدم توفر الكثير حول هذه الحالة، فقد حذر الأطباء من أن الفطريات الصفراء يمكن أن تكون أكثر خطورة من الفطريات السوداء والبيضاء.

ما الذي يسبب العدوى

من المهم معرفة أن معظم الالتهابات الفطرية من هذا النوع تبدأ بسبب الظروف غير الصحية - سوء النظافة، أو الموارد الملوثة (بما في ذلك الطعام)، أو الإفراط في استخدام المنشطات أو الأدوية المضادة للبكتيريا أو سوء استخدام الأكسجين.

لا يزال المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو يستخدمون الأدوية المثبطة للمناعة معرضين لخطر أكبر للإصابة بالعدوى.

أعراض الفطر الأصغر

يمكن أن تسبب عدوى الفطريات السوداء والبيضاء أعراضًا مزعجة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تشوه في الوجه وتورم شديد، ما يجعل الفطر الأصفر أكثر سوءًا هو أنه يبدأ في الانتشار في الجسم داخليًا، ويسبب أعراضًا مختلفة جدًا في البداية.

بعض الأعراض المعروفة للعدوى في الوقت الحالي هي:

الخمول الحاد

تبدأ العدوى الفطرية بالانتشار داخليًا وتثقل كاهل الأعضاء الحيوية، وتتركك بلا طاقة، هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الخمول الحاد والتعب والإرهاق.

فقدان الشهية

يمكن أن يؤدي انتشار العدوى الفطرية أيضًا إلى اضطراب عملية الهضم، يمكن للمرضى الإبلاغ عن أعراض مثل فقدان الشهية وعادات الأكل السيئة فجأة.

فقدان الوزن وضعف التمثيل الغذائي

قد تكون التغييرات الأيضية أيضًا من الأعراض التي يجب الانتباه إليها الآن، يقول الخبراء أن فقدان الوزن غير المعتاد يمكن أن يكون علامة على أن الشخص يحتاج إلى فحص طبي، خاصة إذا أظهر أيضًا أعراضًا مشابهة للعدوى الفطرية الأخرى في الدورة الدموية في الوقت الحالي.

العيون الحمراء الغارقة

تشوه الوجه هو عرض نموذجي للفطر الأسود، يقول الخبراء إن الحالات الخطيرة من الفطريات الصفراء يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إصابة المريض بالعيون الحمراء والغارقة، وبطء التئام الجروح والنخر في النهاية، في بعض الحالات. كما ذكر أعلاه، في بعض الحالات، يمكن أيضًا ملاحظة تسرب خطير للقيح.

العلاج

الالتهابات الصفراء أو الفطرية الأخرى التي يتم الحديث عنها الآن ليست جديدة أو نادرة تمامًا، حاليًا، حقن أمفوتيريسين ب، وهو دواء مضاد للفطريات، هو العلاج الوحيد المعروف لمكافحة العدوى.