كورونا اليوم: وصفة سحرية لتقوية رئتيك.. وأطعمة ومشروبات يجب تناولها أثناء الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

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وصفة سحرية لتقوية رئتيك

من الحقائق الراسخة أن كوفيد-19 هو عدوى في الجهاز التنفسي، لذا، فإن تقوية رئتيك في هذا الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بكورونا هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك، لا يمكن للمشروبات العشبية المصنوعة من التوابل المتوفرة بسهولة في خزانتك أن تعزز صحتك المناعية فحسب، بل يمكنها أيضًا تقليل المخاط في الرئتين الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

إليك وصفة سحرية للشاي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة رئتيك، وفقا لموقع indiatimes.

المكونات

الزنجبيل المسحوق أو المبشور

عود قرفة صغير

1/2 ملعقة صغيرة أوراق ريحان

1 ملعقة صغيرة زعتر

3 حبات فلفل أو فلفل أسود

2 حبهان مطحون

1/4 ملعقة صغيرة بذور شمر

بذور قرنفل

1/4 ملعقة صغيرة بذور كمون

أطعمة ومشروبات يجب تناولها أثناء الإصابة

أثر فيروس كورونا على عدد كبير من الناس، تعافى الكثير منهم، وما زال آخرون يتعافون، فيما يلي ثلاثة أنواع من الأطعمة والمشروبات التي يجب على المرء تناولها أثناء التعافي من فيروس كورونا وحتى أثناء المرض، وفقا لموقع timesofindia.

يجب تناول الأطعمة غنية بفيتامين سي والمغنيسيوم والكالسيوم وتناول الماء والشاي الخالي من الكافيين.

ما هي المدة التي يمكن أن تحدث فيها آثار جانبية لك بعد تلقي اللقاح

مع انتشار فيروس كورونا يتسارع الجميع حول العالم للحصول على اللقاح، لكن البعض يعاني من آثار جانبية ناتجة عن تلقي التطعيم، ويبقى السؤال.. ما هي المدة التي يمكن أن تحدث فيها آثار جانبية لك بعد تلقي لقاح كورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة express البريطانية.

تظهر بعض أعراض كوفيد، مثل الحمى والسعال والعطس كنتيجة مباشرة لنشاط جهاز المناعة، تظهر هذه أن الجسم يخلق بيئة غير صالحة للفيروس ويطرد الكائنات الغريبة بالجسم، وتشير الأعراض التي تلي اللقاح إلى نفس الشيء، حيث يستجيب الجسم لعينة من الفيروس، على هذا النحو، يميل الناس إلى الشعور بأعراض خفيفة لا ينبغي أن تستمر أكثر من أسبوع.