أعراض عدوى الفطر الأصفر الجديد.. قد يؤثر على العين

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفطر الأصفر الجديد، عدوى جديدة تعد الأكثر خطورة بعدما ضربت الهند، وعقب اللغط الذي أثير حول الفطر الأسود تحوّل الحديث عن عدوى جديدة وهي الفطر الأصفر الجديد، فما هي تلك العدوى؟، وما هي أعراض الإصابة بها؟، وكيف تسبب في حدوث كارثة في الهند؟.

الأسباب الكامنة وراء هذه العدوى الجديدة غير معروفة، ولكن هناك شك فى الظروف الصحية السيئة التي قد تكون السبب الجذري لذلك، إذ يمكن أن تتسبب الرطوبة الزائدة أيضًا في الإصابة بالعدوى تمامًا مثل الكورونا، فهي تعزز التكاثر السريع للفطريات، بحسب دكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«هُن».

أعراض عدوى الفطر الأصفر الجديد

أعراض الفطريات الصفراء:

الخمول.

فقدان رهيب للشهية.

التعب.

والإرهاق.

اضطراب عملية الهضم.

تسرب القيح.

إبطاء التئام الجروح.

فقدان الوزن بشكل غير عادي.

ضعف التمثيل الغذائي.

في بعض الحالات، قد يؤثر الفطر الأصفر على العين.

قد يسبب الفطر الأصفر فشل الأعضاء.

فيروس كورونا المنتشر في الهند

ومن الجدير بالذكر، أنه لم يتم الإبلاغ عن الفطريات الصفراء في الدول التي أصيبت بفيروس كورونا من قبل، حيث تعد الهند أول دولة أبلغت عن ذلك.

قد يكون الفطر الأصفر أكثر خطورة من الفطر الأبيض والأسود بسبب كيفية تأثيره على أعضاء الجسم الداخلية، على عكس النوعين الآخرين من العدو، يبدأ الفطر الأصفر داخليًا.

تؤثر على الأعضاء الحيوية

تبدأ العدوى بالانتشار داخليًا وتؤثر على الأعضاء الحيوية بشكل كبير، ما يستهلك طاقة المريض المصاب ومن ثم تصبح أعراضه مخيفة، لأن الأسباب الكامنة وراء هذه العدوى الجديدة غير معروفة.

ومن الجدير بالذكر أنه تشهد الهند ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الفطريات السوداء كما ظهرت مؤخرًا حالات الفطريات البيضاء، وكلاهما ناتج عن انتشار العفن البيئي والظروف غير الصحية حتى الآن، وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 8000 حالة في الهند ومع ذلك ظهر خطر كامن جديد، أكثر ترويعًا من عدوى الفطريات السوداء أو البيضاء وهو عدوى الفطريات الصفراء.