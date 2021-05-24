لن تصدق.. من هي طفلة تتر برنامج نادي السينما «أيقونة الرعب»: أصبحت امرأة جميلة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

برنامج نادي السينما من البرامج القديمة التي ارتبط بها جيلًا كاملًا، كان متعته في مشاهدة الأفلام الأمريكية التي يعرضها في نهاية البرنامج، ولعل أيضًا ما برز البرنامج «التتر الموسيقي» هو ظهور الطفلة الصغيرة في نهاية التتر، ويبدو عليها ملامح الفزع التي نجحت في توصيل الشعور للجمهور بالفعل، لتصبح «أيقونة الرعب» بين الصغار.

وخلال هذه الأيام، أعاد رواد «السوشيال ميديا» الحديث مجددًا عن مشهد الطفلة الصغيرة تحديدًا، وذكريات الرعب التي اقترنت بطفولتهم، واختلف البعض حول ماهية هذه الطفلة، واتضح أن هذا المشهد يعود للفيلم الأمريكي «أودري روز» وهو من أفلام الرعب الأمريكية التي تم إنتاجها عام 1977، للمخرج روبرت وايز.

أما الطفلة التي عرفت بـ«أيقونة الرعب» فهي سوزان سويفت، الممثلة الأمريكية التي تميزت في نقل البراءة الطفولية.

ويرصد «هن» في التقرير التالي بعض المعلومات عن الممثلة الأمريكية سوزان سويفت.

من هي سوزان سويفت؟

- ولدت في 21 يوليو 1964 في الولايات المتحدة، أي أنها تبلغ من العمر 57 عامًا.

- تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وتخرجت في جامعة ببردين الأمريكية.

- ظهرت لأول مرة في فيلمها في الثالثة عشرة من عمرها في الدراما الخارقة للطبيعة في الفيلم الشهير «أودري روز» وجسدت دور الطفلة التي تعاني من كوابيس مروعة عن حرقها حتى الموت.

- تميزت في طفولتها بأنها ذات الشعر البني والعينين البنيين بابتسامة ساحرة.

- قدمت بعد ذلك دور ابنة «باربرا إيدن» كدور الكوميديا.

- اتجهت بعد ذلك للأعمال الدرامية خلال فترة الثمانينيات ثم عادت مرة أخرى إلى السينما في العام 1995.

- تزوجت من ألان أرنال في العام 1993.

- لديها شقيقتان هما جانين سويفت، كاثرين سويفت.

برنامج نادي السينما

ونادي السينما هو برنامج تليفزيوني كان يذاع على القناة الأولى مساء كل سبت، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، وكانت تستضيف ضيف أو أكثر لمناقشة مواضيع الافلام التي تعرض بالبرنامج، وتم بث البرنامج على قناة دريم 2 بعد توقفه على التلفزيون المصري ثم توقف أيضًا على قناة دريم.