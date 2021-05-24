«سمومه عالية».. معلومات عن الفطر الأصفر بعد ظهوره في الهند

القاهرة - سمر حسين - صحة

عقب تفشي كل من الفطرين الأسود والأبيض في عدد من ولايات الهند، كشفت وسائل إعلام هندية عدة، اليوم، عن عدوى جديدة ظهرت في البلاد، تسمى بمرض «الفطر الأصفر»، وذلك تزامنًا مع ظهور مرضى الفطرين المميتين، واللذان يهددان المتعافين من فيروس كورونا، وأصحاب أمراض المناعة والأمراض المزمنة.

وجرى العثور على مريض يبلغ من العمر 45 عامًا في غازي آباد، مصابًا بأعراض الفطر الأصفر، وفق وكالة أنباء «إيه إن آي» الهندية، حيث ذكر التقرير أن نفس المريض ظهرت عليه أعراض الفطر الأسود والفطريات البيضاء.

ووفقًا للتقرير، فإن أعراض الفطر الأصفر هي الخمول، وقلة الشهية، وفقدان الوزن، وفي الحالات الشديدة يمكن أن يكون هناك صديد أو جروح، تستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، أو أعضاء لا تعمل أو مشاكل في العيون.

ما هو الفطر الأصفر؟

يشار إلى أن الفطريات الصفراء أحيانًا تظهر على النباتات المنزلية، ويمكن العثور على هذه الأنواع في الخارج في الصيف، لكنها توجد بشكل شائع على مدار العام مع النباتات المحفوظة في أصص أو في البيوت الزجاجية، حسب صحيفة timesofindia الهندية.

- يبلغ طول الفطر الأصفر الليموني الصغير، نحو 1 إلى 3 بوصات، وقد يظهر منفردا أو في مجموعات.

- يعتبر الفطر الأصفر سامًا للإنسان والحيوان.

- يشير الخبراء إلى أن عدوى الفطريات الصفراء، على عكس العدوى الأخرى، يمكن أن تكون أكثر ترويعًا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

أعراض الإصابة بالفطر الأصفر

- تشوه وتورم الوجه.

- فقدان الشهية.

- الشعور بالخمول.

- فقدان الوزن.

وذكرت التقارير، أن الفطر الأصفر يمثل عدوى مميتة تبدأ داخليًا، لذا من المهم ملاحظة أي أعراض حيث يجب التوجه إلى الطبيب بسرعة ما يمكن من المساعدة في الكشف المبكر والعلاج.

وقال أحد الأطباء، إن الحقن المضاد للفطريات «Amphoteracin B» يعتقد أنه فعال ضد الفطر الأصفر، مضيفًا أن هذه هي الحالة الأولى التي يصادفها.