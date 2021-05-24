إليك ما يعنيه وجود علامات باللحوم والدواجن.. لا تأكل هذا النوع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

للحوم والدواجن والكبدة مظهر خارجي متعارف عليه وصحي، ولكن عند تجميدها قد يتغير لونها وشكلها نتيجة بعض العوامل، أو قد يتغير شكلها نتيجة بعض الأمراض التي أصابت الحيوان وهنا يجب معرفة العلامات التي تشعرنا بالقلق.

وتوضح الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، دلالات هذه العلامات.

- درنات سل باللحوم

والصحيح أن تلك الفقاعات هي حويصلات للديدان الشريطية ولا يجب استهلاك تلك اللحوم حيث إن حكمها هو الإعدام لخطورة انتقالها للإنسان.

- حروق تجميد باللحوم نتيجة قطع بأكياس الحفظ، أو وجود هواء داخل اكياس الحفظ، أو طول فترة التجميد.

الجدري في الحمام

لا ينتقل للإنسان ولا يسبب مشاكل صحية، ويتم غسل الحمام جيدا وإزالة تلك الإصابات أو كشطها.

- حروق تجميد بالدواجن نتيجة قطع بأكياس الحفظ، أو وجود هواء داخل أكياس الحفظ، أو طول فترة التجميد.

- طفيل الساركوسيست باللحوم وهو يشبه لسان العصفور حجماً وشكلاً، ولا يجب استهلاك اللحوم المصابة به.

- العضلة الخضراء green muscle

هو اعتلال وتليف عضلي يحدث في عضلات الصدر العميقة للدواجن كبيرة الحجم نتيجة عدم وصول الأكسجين لها.

يتم إزالة الجزء المصاب واستهلاك باقي الدجاجة.

- نتوءات بالممبار نتيجة حويصلات ديدان او قد تكون درنات للسل ولا يجب استهلاك الممبار المصاب.

- ظاهرة دائما نلاحظها في البفتيك أو الاستيك، حيث يباع على شكل طبقات فوق بعضها أو على شكل رول، الطبقات الداخلية تكون محرومة من التعرض للضوء او الأكسجين وبالتالي لا يتفاعل ميوجلوبين العضلات معها لتكتسب اللون الأحمر الزاهي.

- ظاهرة تقزح اللحوم

وفيها تعمل اللحوم عمل منشور الضوء، فتحلل الضوء الأبيض الساقط عليها بزاوية معينة الى ألوان الطيف أو قوس قزح، فتظهر على اللحوم ألوان عديدة يغلب عليها اللون الذهبي، ونلاحظ تلك الظاهرة بكثرة في قطعيات الفلتو.

اللحوم سليمة تماما ولا يوجد مشكلة من استهلاكها.

- طفيل ناهش لسان السمك

قد نراه في خياشيم السمكة أو داخل فمها مثلتاً على قاعدة اللسان، الطفيل يسبب مشاكل للثروة السمكية حيث يستهلك غذاء السمكة ويتسبب في هزالها ، ولا يسبب اي مشاكل صحية للانسان ولا ينتقل له

يتم إزالة الطفيل بملقاط وغسل السمكة جيدا واستهلاكها.

اللحوم سليمة ولا يوجد مشكلة من استهلاكها.

- حروق تجميد نتيجة قطع في أكياس الحفظ أو وجود هواء بأكياس الحفظ أو طول فترة التجميد.

غير ضارة بالصحة لكنها تقلل من القيمة الغذائية للحوم.

- ثقوب طبيعية بالكبدة وهي خاصة بالقنوات المرارية ونعرفها من شكلها المنتظم، ومبطنة من الداخل.