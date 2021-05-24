ما المدة التي يمكن أن تحدث فيها آثار جانبية لك بعد تلقي لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتشار فيروس كورونا يتسارع الجميع حول العالم للحصول على اللقاح، لكن البعض يعاني من آثار جانبية ناتجة عن تلقي التطعيم.

ويبقى السؤال.. ما هي المدة التي يمكن أن تحدث فيها آثار جانبية لك بعد تلقي لقاح كورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة express البريطانية.

ما هي المدة التي يمكن أن تحدث آثارًا جانبية بعد لقاح الفيروس التاجي؟

تطعيمات فيروس كورونا - سواء كانت شركة فايزر أو موديرنا أو أسترازينيكا أو أي مرشح رئيسي آخر - جميعها لها نفس الغرض.

إن اللقاحات جميعها تقدم تعليمات إلى جهاز المناعة تخبره بكيفية التعامل مع فيروس كورونا والقضاء عليه.

سيجد الناس أن هذا يوفر لهم الحماية من أكثر من 90 في المائة من العدوى، لكن الطريق إلى المناعة أسهل بالنسبة لبعض الناس أكثر من غيرهم.

تظهر بعض أعراض كوفيد، مثل الحمى والسعال والعطس كنتيجة مباشرة لنشاط جهاز المناعة، تظهر هذه أن الجسم يخلق بيئة غير صالحة للفيروس ويطرد الكائنات الغريبة بالجسم.

تشير الأعراض التي تلي اللقاح إلى نفس الشيء، حيث يستجيب الجسم لعينة من الفيروس، على هذا النحو، يميل الناس إلى الشعور بأعراض خفيفة لا ينبغي أن تستمر أكثر من أسبوع.

تشمل الأعراض المحتملة ما يلي:

ألم في موقع الحقن

التعب

الصداع

الشعور بالمرض

قد يعاني بعض الأشخاص من أعراض إضافية مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الرعشة بعد يوم إلى يومين من التطعيم.

إذا استمرت درجة الحرارة لأكثر من يومين، فإن البعض يصاب بسعال جديد أو يواجه تحولًا في حاسة الشم والتذوق، فقد يشير ذلك إلى الإصابة بفيروس كوفيد، في هذه الحالة، يجب أن يعزلوا في المنزل ويجروا ااختبارا.

يستغرق تطوير المناعة أسابيع بعد التطعيم، لذلك لا يزال بإمكان الأشخاص الإصابة بالعدوى خلال هذه الفترة.

هل يمكنك تناول المسكنات بعد تلقي لقاح كوفيد؟

الآثار الجانبية للقاح مزعجة، ولكن يمكن للناس اتخاذ خطوات للتخفيف منها.

بينما ينصح الأطباء الأشخاص بعدم تناول الباراسيتامول أو الأيبوبروفين قبل موعدهم، فإنهم يخففون الآلام بشكل مناسب بعد تناوله، ولكن يجب على الناس مراجعة الطبيب قبل تناول أي أدوية لا تحتاج إلى وصفة طبية.