"لو بتعاني من كورونا".. وصفة سحرية لـ الشاي يجب تناولها لتقوية رئتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

من الحقائق الراسخة أن كوفيد-19 هو عدوى في الجهاز التنفسي، لذا، فإن تقوية رئتيك في هذا الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة بكورونا هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها من أجل صحتك.

وتعتبر ممارسة بعض تمارين التنفس واحتساء المشروبات العشبية الموصى بها من أكثر الطرق فعالية للحفاظ على صحة رئتيك وتقليل خطر الإصابة بالعدوى.

ولا يمكن للمشروبات العشبية المصنوعة من التوابل المتوفرة بسهولة في خزانتك أن تعزز صحتك المناعية فحسب، بل يمكنها أيضًا تقليل المخاط في الرئتين الناجم عن عدوى فيروس كورونا.

إليك وصفة سحرية للشاي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة رئتيك، وفقا لموقع indiatimes.

المكونات

الزنجبيل المسحوق أو المبشور

عود قرفة صغير

1/2 ملعقة صغيرة أوراق ريحان

1 ملعقة صغيرة زعتر

3 حبات فلفل أو فلفل أسود

2 حبهان مطحون

1/4 ملعقة صغيرة بذور شمر

بذور قرنفل

1/4 ملعقة صغيرة بذور كمون

الطريقة

خذ مقلاة عميقة وصب كوبًا واحدًا من الماء فيها. نضع جميع المكونات فيه ونترك الماء يغلي حتى ينخفض إلى النصف، أغلق الموقد وصفي المشروب في كوب، وتناول المشروب مرتين كل يوم، ويمكنك استخدام نفس المكونات لصنع الشاي مرتين.

فوائد شرب هذا الشاي السحري

يتكون هذا الشاي من التوابل المتوفرة بشكل شائع في مخزننا، التوابل، كما نعلم جميعًا، لا تعطي فقط نكهة مميزة للطعام، ولكن تم استخدامها في الأيورفيدا لعدة سنوات نظرًا لخصائصها الطبية المحتملة، تشتهر بذور الزنجبيل والقرفة والريحان والفلفل الأسود والشمر والكمون والكروم بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة والبكتيريا، يمكن أن يساعد غليها جيدًا في الماء واحتسائها مرتين يوميًا في الحماية من الأمراض والعدوى.

في حال كنت تعاني من مرض كوفيد -19 فإن هذا المشروب سيساعد على تقليل المخاط الزائد في الرئتين ويساعد في الشفاء العاجل.

نصيحة أخيرة

هذا المشروب صحي ولكن في حالة الرضاعة أو الحمل، استشيري طبيبك قبل شربه، هذا لأنه يحتوي على الكثير من التوابل وقد يكون تناولها معًا مشكلة، جنبًا إلى جنب مع شاي الرئة السحري هذا، اشرب الكثير من الماء يوميًا لطرد السموم من جسمك.