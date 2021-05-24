كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 04:34 مساءً - تُعرف ماسكات الشعر بقدرتها العالية على ترطيب الشعر وتغذيته، عدا عن تأمين الحماية اللازمة لمواجهة المشكلات التي قد تؤثّر سلباً على جماله. ويعدّ ماسك الشعر الليلي من ضروريات العناية بالشعر؛ إذ يؤمّن حقاً ما العناية اللازمة أثناء النوم، مع توفير العناصر الغذائية المفيدة والهامة التي يحتاجها شعرك لمكافحة التلف، والتشابك، وحتى تقصفه. وفيما يأتي، يُقدم لك، "الخليج 365.نت"، أفضل ماسك ليلي للشعر.



أفضل ماسك ليلي للشعر بمكونات طبيعية

أفضل ماسك ليلي للشعر بمكونات طبيعية للعناية بالشعر

إليك، أفضل ماسك ليلي للعناية بالشعر، بمكونات طبيعية ذات خصائص فعّالة في حماية شعرك. فما عليك سوى تطبيقه ليتغلغل في شعرك أثناء النوم لتنعمي بشعر أكثر نعومة ولمعاناً.





ماسك إكليل الجبل

يحتوي إكليل الجبل على خصائص هامة تساعد في تحفيزالدورة الدموية وبالتالي منع تساقط الشعر

يعمل إكليل الجبل على تنشيط نمو الشعر وذلك عن طريق زيادة انقسام الخلايا، توسيع الأوعية الدموية، وبالتالي تحفيز الدورة الدموية.

المكوّنات:

ملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل.

معلقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المكوّنات جيداً مع بعضها للحصول على الخليط. يُوضع الخليط على فروة الرأس والشعر. يُترك على الشعر لليلة كاملة. يُغسل الشعر بالماء. تُكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

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ماسك عنب الثعلب الهندي

يستخدم عنب الثعلب الهندي لتحفيز نمو الشعر الطبيعي

يستخدم عنب الثعلب الهندي لتحفيز نمو الشعر الطبيعي، والسريع، وذلك لأنّه غني بفيتامين ج، الذي يمكن أن يتسبب نقصه في تساقط الشعر، ومن الجدير بالذكر أنّ له خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، ومضادة للبكتيريا، تساعد على المحافظة على فروة رأس صحية، وتعزّز نمو الشعر.

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من عنب الثعلب الهندي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

قبعة استحمام.

طريقة التحضير والإستخدام:

تُخلط المكوّنات جيداً مع بعضها للحصول على الخليط. يُوضع الخليط على فروة الرأس والشعر، ويُدلك. يغطى الشعر باستخدام قبعة استحمام. يُترك على الشعر لليلة كاملة. يُغسل الشعر بالماء والشامبو في صباح اليوم التالي.



كيفية استخدام ماسك الشعر الليلي

طرق استخدام الماسك الليلي للعناية بشعرك

قبل تحضير ماسك الشعر، تأكدي من أنَّ المكوّنات مناسبة تماماً لمشكلة شعرك أو لنوع شعرك.

اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة. استخدمي المنشفة لعصر الرطوبة قبل وضع الماسك.

لتسهيل التحكم في شعرك، يمكنك تقسيمه إلى أقسام باستخدام مشابك شعر كبيرة.

ضعي الماسك على فروة الرأس والشعر ودلكيه.

والشعر ودلكيه. تأكّدي من تغطية شعرك من الجذور إلى الأطراف قدر الإمكان.

مرّري مشطاً واسع الأسنان على شعرك للتأكد من توزيع الماسك بالتساوي على شعرك.

إذا كان شعرك طويلاً، لفيه برفق حول رأسك وثبتيه ببضعة دبابيس.

غطّي شعرك باستخدام قبعة استحمام.

ضعي منشفة على وسادتك لمزيد من الحماية.

في صباح اليوم التالي، اشطفي شعرك بالماء البارد أو الفاتر. قد تحتاجين إلى شطف شعرك عدة مرات لإزالة جميع المكوّنات.

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فوائد استخدام ماسك الشعر الليلي

يُفيد ماسك الشعر الليلي في حماية الشعر وتقويته

وفقاً لخبراء العناية بالشعر، فإنَّ ماسك الشعر الليلي قد يُساعد في:

ترطيب الشعر.

منح الشعر لمعاناً.

تقليل تكسر الشعر.

ترويض الشعر المجعد.

تقليل التشابك والعقد.



هل ماسكات الشعر الليلية آمنة؟

تُعتبر ماسكات الشعر آمنة بشكل عام للاستخدام لمعظم الناس، مع بعض المحاذير:

يجب عدم استخدام ماسكات الشعر التي تحتوي على مكوّنات بروتينية.

تعتبر علاجات البروتين رائعة إذا كنتِ تستخدميها فقط على شعرك لمدة 20 دقيقة أو نحو ذلك، لكن الاحتفاظ بالبروتين على شعرك لعدة ساعات يمكن أن يجعل شعرك ثقيلاً جداً، ويمكن أن يؤدي حتى إلى الكسر.

خل التفاح هو عنصر آخر يجب تجنبه في الماسك الليلي للشعر. يمكن أن يجرد شعرك من البروتين إذا تركتيه على شعرك لفترة طويلة.

البيض مكوّن شائع في العديد من ماسكات الشعر، لكن ترك البيض على شعرك طوال الليل قد ينتج عنه رائحة كريهة ويجمع البكتيريا، كما أنَّه غني بالبروتين، وهو أمر غير موصى به للماسك الليلي.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

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