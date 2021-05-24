كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 04:34 مساءً - مع دخولنا لفصل الصيف يصبح الفستان الكاجوال قطعة أساسية في خزانة ملابس النساء، وهو إضفاء لمظهر أنيق ومريح لمواكبة الموضة، فتنوعت تصميماته وألوانه، ولكن يظل اللونان الأبيض والأسود هما الألوان الأساسية، ولهما مظهر خاص؛ فهما ملائمان للمناسبات النهارية والمسائية، فإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة فساتين كاجوال بألوان أنيقة؛ لديكِ في هذا الألبوم من «الخليج 365. نت» أجمل فساتين كاجوال باللونين الأبيض والأسود لـ صيف 2021.

أجمل فساتين كاجوال باللونين الأبيض والأسود لصيف 2021:

فستان كاجوال أبيض من ماركة Salvatore Piccione

فستان كاجوال أبيض من ماركة Salvatore Piccione

لإطلالة مريحة و أكثر أناقة، قدمت ماركة Salvatore Piccione العديد من التصميمات الراقية، وقد أعجبنا هذا الفستان، المُصمَّم من القماش باللون الأبيض، مع تصميم مفتوح من الصدر، ذي أكمام منفوخة واسعة ومريحة، بنقوش مختلفة من الطبعات الملونة المبهجة بالورود من الأصفر والأخضر الزهري، والأحمر والأزرق، مع حزام عند الخِصر باللون البرتقالي، وله طبعات الورود نفسها المتعددة الألوان، مع الكشكش في نهاية الفستان.

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فستان كاجوال مُرصَّع بالأبيض والأسود من دار Aimons

فستان كاجوال أبيض وأسود من Aimons

إذا كنتِ تبحثين عن فستان صيفي أنيق مناسب لإطلالتك النهارية؛ لديكِ هذا الفستان الطويل الواسع من دار Ai Mons، المُصمَّم على قطعتين باللونين الأبيض والأسود، والمُرصَّع بقلوب صغيرة باللون الأسود، مع أكمام واسعة نصف كُم، ويمكنكِ تنسيق هذا الفستان مع حذاء باللون الأسود.

فستان كاجوال باللون الأسود من Agnes B

فستان كاجوال باللون الأسود من Agnes B

لإطلالة أكثر نعومة وأنوثة، أعجبنا هذا الفستان الطويل من ماركة Agnes B، المُصمَّم من اللون الأسود على شكل «V» من ناحية الصدر، مع أكمام واسعة ومريحة رقيقة، ويوجد حزام رفيع من القماش عند الخِصر؛ ليكمل أناقة التصميم، ويمكنكِ تنسيق هذا الفستان مع حذاء طويل من اللون الأسود.

فستان كاجوال أبيض من Alexandra Moura

فستان كاجوال أبيض من Alexandra Moura

قدمت ماركة Alexandra Moura العديد من التصميمات الجذابة لفساتين كاجوال، لفتنا فستان رائع من القماش والشيفون، باللون الأبيض، ومُرصَّع بدوائر صغيرة من اللون الأسود، ومُصمَّم بالكامل من الكشكش، ويأتي من على جانبي الصدر على شكل فيونكات، ومن ناحية الخصر بنقشة باللون الأسود، ومن أبرز صيحات موسم الصيف هذا التصميم الراقي، ويمكنكِ تنسيق هذا الفستان مع حذاء باللون الأبيض.

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