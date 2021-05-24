مكياج وتسريحات شعر بأسلوب مينا الشيخلي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 04:34 مساءً - مينا الشيخلي، إعلامية وخبيرة موضة عراقية، تتميز بأساليب المكياج وتسريحات الشعر العصرية التي تعتمدها في صورها التي تنشرها بشكل دوري على حسابها على إنستغرام. وهي تشكل مصدر إلهام لكل فتاة تبحث عن إطلالات عصرية في كافة الأوقات، سواء في الأيام العادية أو المناسبات.

وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر مينا الشيخلي، لتستوحي منها أجمل الإطلالات.



مكياج عصري من مينا الشيخلي

مكياج جذاب من مينا الشيخلي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



تميل خبيرة الموضة مينا الشيخلي الى أساليب المكياج العصرية الناعمة، التي تبرز جمال ملامحها. فأحياناً، تعتمد المكياج الناعم باللون النيود لكل من العيون والبشرة والشفاه، مستخدمةً تدرجات النيود القريبة الى لون البشرة. وأحياناً أخرى، تلجأ الى رسمات الأيلاينر الجذابة، وخصوصاً رسمة الأيلاينر المجنح بأسلوب عين القطة، فيما تنوع كثيراً في ألوان أحمر الشفاه، خصوصاً الأحمر الداكن والزهري الفاتح واللامع والنيود. وكونها تمتلك بشرة فاتحة، تميل مينا الشيخلي الى المكياج الوردي الفاتح الذي يضيء وجهها ويمنحه إشراقة طبيعية، إضافة الى مكياج اللامكياج الذي يرتكز بشكل خاص على طبقات عدة من الماسكرا والبلاش الوردي على الخدين وأحمر الشفاه الطبيعي.

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صيحات مكياج جريئة

مكياج مرصع من مينا الشيخلي(الصورة من حسابها على إنستغرام)



في المقابل، لا تتوانى الإعلامية وخبيرة الموضة الشابة مينا الشيخلي عن اعتماد صيحات المكياج الرائجة وغير التقليدية، فمثلاً اختارت في إحدى إطلالاتها، مكياج عيون زهرياً مرصعاً بالأحجار الفضية عند كسرة العين، الى جانب خط عريض بارز باللون الزهري الفاقع تحت الحاجب مباشرة. واللافت أنها اعتمدت الشعر القصير المستقيم باللون الزهري القوي مع الغرة القصيرة التي تغطي كامل الجبين.

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تسريحات شعر من مينا الشيخلي

تسريحة الريترو من مينا الشيخلي(الصورة من حسابها على إنستغرام)

وفي ما يتعلق بتسريحات الشعر التي تعتمدها مينا الشيخلي، فهي عصرية وناعمة جداً في الوقت نفسه، علماً أنها تعتمد قصة الكاريه متساوية الطول التي تصل عند حدود الكتفين. فهي غالباً ما تميل الى تسريحات الشعر المستقيم المنسدل، مع الفرق الجانبي، وتسريحة الكعكة المنخفضة مع الفرق الجانبي والخصلات الجانبية الفوضوية، وتسريحة الشعر المبلل المنسدل بشكل فوضوي، إضافة الى تسريحة الريترو الأنيقة التي تلائم مختل الأوقات.

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