بعد 18 سنة.. عمرو مجايفر «دوبلير» أصالة في أغنية «تصور»: أكل العيش مر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من السخرية الشديدة شهدتها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد تداول صورة لمصمم معارك السيارات عمرو مجايفر، أثناء ارتدائه باروكة شعر حريمي بنية اللون، وسترة بيضاء، ويقود إحدى السيارات.

تفاصيل الصورة

وزعم الكثيرون أن الصورة تعود لعام 2003، خلال مشاركة عمرو مجايفر في القيام بدور دوبلير المطربة أصالة، أثناء تصويرها كليب أغنيتها «تصور بحبك».

ظهور أصالة في الكليب

وخلال أحداث الكليب، تبين ظهور أصالة في أحد المشاهد وهي بلون شعر مشابه لباروكة «مجايفر»، فضلا عن ارتداءها سترة مشابهة، وركوبها سيارة باللون ذاته أيضا.

تفاعل المتابعون مع الصورة

وسرعان ما لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء موقع «فيس بوك»، إذ لاقت سخرية كبيرة، فجاء من بين التعليقات، «أكل العيش مر»، «محدش بياكلها بالساهل»، «كلنا شوفنا الصورة وعارفين الحقيقة».

ابنة أصالة نصري تحتفل بعيد ميلاد والدتها الـ52

وخلال الأسبوع الماضي، احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، على طريقتها الخاصة، بعيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعدد من الصور التي جمعت بينهما.

وشاركت شام الذهبي، متابعيها بعدد من الصور واللقطات التي جمعت بينها وبين والدتها، للاحتفال بعيد ميلادها الـ52، والذي يوافق اليوم 15 مايو، وأرفقت تعليقا قالت خلالها: «كل سنة وانت أمي، وبنتي، وأختي ورفيقتي وتاج راسي، يا أغلى من روحي.. بحبك».

الرواد يهنئون أصالة بعيد ميلادها

وسرعان ما لقيت الصور التي شاركتها شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب ومئات التعليقات، كان من أبرزها: «ربنا يخليكوا لبعض، كل سنة وانتي طيبة يا صولا، قمرات، ما نحسكن أم وابنتها، ضلوا اضحكوا، كل سنة وانتي سالمة صولا، قمر الحلوين، دي اللي يتقال عليها كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، الجمال عدى الكلام».