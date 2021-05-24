محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته.. صور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد ميلاده مع زوجته نسرين أبوالنجا وطفليه «علي وكنز»، إذ شارك متابعيه بصورة من حفل عيد ميلاده عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر جميع من في الصورة وهم رافعين علامة «نمبر وان»، وهو اللقب الذي اشتهر به الفنان محمد رمضان، معلقًا على الصورة: «كل سنة وأنتم معايا».

وتفاعل متابعوه في التعليقات على الصور، منهم الفنانة سمية الخشاب التي علقت قائلة «كل سنة وأنت طيب يا مارو ربنا يحفظك لعيلتك»، وجاء أيضا ضمن التعليقات «ميلادك طيب وجميل زيك.. ربنا يحفظكم».

وكان الفنان محمد رمضان، متابعيه، شارك قبل ذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور العائلية له مع زوجته ووالدته وأشقائه، وجاء ذلك الظهور الأول له مع زوجته بعدما لاحقتهما شائعة الانفصال، في شهر فبراير من الماضي، ونفاها شقيقه ومدير أعماله «محمود»، في تصريحات صحفية وأكد أن رمضان وزوجته يعيشان حالة استقرار أسري.

محمد رمضان في مسلسل موسى

وشارك الفنان محمد رمضان، في السباق الرمضاني 2021، بمسلسل «موسى» الذي دارت أحداثه في الأربعينيات من القرن الماضي، أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وكان «موسى» توفي والده منذ صغره، وتحمل مسؤولية أشقائه، واضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، وعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

ومسلسل «موسى» من تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.

ولفتت حلقة زواج «موسى» وحلاوتهم الأنظار، بسبب ظهور أحمد سعد وسمية الخشاب بعد انفصالهما منذ فترة، في الفرح، ضمن أحداث المسلسل، وظهرت الفنانة سمية الخشاب، في الصور مرتدية فستان من اللون الأبيض، للفرح، وصففت شعرها منسدلا، مع مكياج ملائم لها، بينما ارتدى الفنان محمد رمضان، جلبابا من اللون البني، وحملها ضمن أحداث الفرح، وأظهرت الصور الفنان أحمد سعد جانب الثنائي، مرتديا جلبابا من اللون الأسود.