كل ما تريد معرفته عن مرض صالح جمعة.. إهماله يؤدي لعواقب وخيمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعرض صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا حاليًا والأهلي سابقًا، لأزمة صحية بسيطة، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بعدما كشف شقيقه عن ذلك، عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، إذ نشر صورة له وهو مستلقي على السرير في أحد المستشفيات، متمنيًا له الشفاء العاجل ومطالبًا الجماهير بالدعاء له.

وكشف مصدر مقرب من صالح جمعة، صانع ألعاب نادي سيراميكا كليوباترا حاليًا، أن اللاعب أصيب بهبوط في الدورة الدموية، لكنه غادر المستشفى، بعد تحسن حالته الصحية بالفعل.

وهبوط الدورة الدموية رغم أنه من الأمراض الشائعة لكن إهماله وتجنب علاجه بشكل سريع، ربما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن مرض هبوط الدورة الدموية، بحسب ما ذكره موقع «ويب ميد».

أسباب هبوط الدورة الدموية

- ربما يكون هبوط ضغط الدم بسبب المشاكل الهرمونية مثل الغدة الدرقية وانخفاض نسبة السكر في الدم من الأمور التي تؤدي إلى هبوط الدورة الدموية.

- وجود مشاكل في الكبد.

- وجود مشاكل في انتظام ضربات القلب.

- التعرض الشمس لفترة طويلة مما يصيب الشخص بضربة الشمس، يسبب أيضًا الإصابة بهبوط الدورة الدموية.

- الآثار الجانبية لبعض الأدوية تؤدي أيضًا الهبوط في الدورة الدموية.

- التعرض للنزيف الشديد وفقدان كمية كبيرة من الدم.

- ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

- الجفاف الشديد للجسم الناتج غالبًا من القيء والإسهال.

أعراض الهبوط في الدورة الدموية

دوخة.

الدوار.

عدم الثبات.

العتمة أو عدم وضوح الرؤية.

ضعف.

إعياء.

غثيان.

البرد.

إغماء.

جلد شاحب.

متى يجب استشارة الطبيب؟

- إذ كانت تعاني من أي من الأعراض السابقة وتم تشخصيك بانخفاض ضغط الدم وتعرضت للسقوط.

- إذا واجهت الأعراض نتيجة تناول الدواء من تلقاء نفسك دون استشارة طبية.

- انخفاض ضغط الدم بشدة، ففي هذه الحالة ربما يكون جسدك لن يحصل على كمية الأوكسجين اللازمة.

-انخفاض الأكسجين يمكن أن يؤدي إلى ضعف أداء القلب والدماغ ويسبب صعوبة في التنفس.