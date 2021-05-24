بعد ردها القاسي عليه.. تفاصيل علاقة منة شلبي وتامر حبيب: «عزوة وسند وبنكرياس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من علاقة صداقتهما القوية للغاية، أثار رد الفنانة منة شلبي، على السيناريست تامر حبيب، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، منذ ليلة أمس، وذلك بعدما ردت على منشوره الذي دون خلاله على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمناسبة الهجوم على بعض الفنانات عقب حضورهن أحد حفلات الزفاف بعد ساعات من جنازة سمير غانم، قائلا: «حق أستاذ سمير عليا ده موضوع محدش ليه دعوة بيه خالص، وإن شاء الله يوم ما أنا أموت ويبقى فيه مناسبة في نفس اليوم فيها فرصة للناس اللي زعلانين عليا إنهم ينسوا زعلهم ويغنوا ويرقصوا، وصيتي ليهم أنهم لازم يروحوها».

تعليق منة شلبي

ومن جانبها، تفاعلت منة شلبي مع المنشور، حيث ردت قائلة: «وأنا هبقى زعلانة أوي، يغور انبساطك، وأنا مالي أنا يا لمبي، حبيب بابا ربنا يهديك ويطول عمرك، يالا قوم من علي الفيس بوك، يالا روحي».

علاقة منة شلبي وتامر حبيب

علاقة صداقة قوية تربط بين كل من الفنانة منة شلبي والسيناريست تامر حبيب، والتي تظهر خلال العديد من المواقف والمناسبات التي تجمعهما سويا، فضلا عن تصريحاتهما عن بعضهما البعض، وقوة ترابطهما التي تظهر أمام جميع متابعيهما.

صور سيلفي

ويظهر الثنائي خلال العديد من الصور السيلفي التي يلتقطونها سويا، والتي تُظهر مشاعر صداقتهما القوية لبعضهما البعض.

تهنئة عيد ميلاد

وخلال الاحتفال بأحد أعياد ميلاد الفنانة، وجه لها تامر حبيب رسالة تهنئة خاصة عبر صفحته بموقع «فيس بوك»، قال خلاله: «كل سنة وأنتِ طيبة وفلة وجدعة وصاحبة صاحبك يا حبيبتي، وبنتي، وأمي، وأختي، وسندي وضهري، وعزوتي يا بنت زيزي».

منة شلبي عن تامر حبيب: زي إيدي ورجلي وبنكرياسي وكبدي

وخلال لقاء سابق لها في برنامج «أنا وأنا» مع الإعلامية سمر يسري، وصفت منة شلبي علاقتها بتامر حبيب، قائلة: «تامر بالنسبة لي إيدي، رجلي، دراعي، بنكرياسي، معدتي».