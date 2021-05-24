التعافي من كورونا: أطعمة ومشروبات يجب تناولها أثناء الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

غالبًا ما يؤثر المرض على شهيتنا، لكن الحقيقة هي أنه كلما تناولنا طعامًا أفضل، شعرنا بتحسن مبكر، ويمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي مغذي وتزويد جسمك بالنوع الصحيح من الأطعمة في تسريع الشفاء.

وخلال الإصابة بفيروس كورونا يجب عليك الحفاظ على أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات حتى تتعافى تماما من الفيروس، وهي كالتالي وفقا لموقع timesofindia.

أطعمة غنية بفيتامين سي والمغنيسيوم والكالسيوم

حتى عندما تصاب بنزلة برد موسمية، يجب أن تكون خطوتك الأولى هي التركيز على النظام الغذائي الذي سيعزز جهاز المناعة لديك.

فيتامين سي والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم هي العناصر الغذائية الرئيسية التي تساعد في تعزيز المناعة، فالمغذيات لا تمنع المرض ولكنها تساعد كثيرا في تخفيف الأعراض.

الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي للنساء 75 ملليجرام وللرجال 90 ملليجرام، تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين سي البرتقال والفلفل الأحمر والبروكلي والفراولة والأناناس والكيوي.

الكمية الموصى بها من الزنك يوميًا هي 8 ملليجرام للنساء و 11 ملليجرام للرجال، بعض الأطعمة الغنية بالزنك تشمل الكاجو المحمص الجاف والفاصوليا المطبوخة والمحار المطبوخ.

الكمية اليومية الموصى بها من المغنيسيوم هي 310 مجم للنساء و 420 مجم للرجال، تشمل بعض الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم الأفوكادو وزبدة الفول السوداني والفاصوليا المطبوخة والسبانخ واللوز المحمص الجاف.

المكملات

عندما تكون مريضًا، قد تفقد شهيتك، مما قد يجعل من الصعب الحصول على التغذية المطلوبة، في مثل هذه الحالات، يمكن أن تكون المكملات مصدرًا للفيتامينات والمعادن.

على الرغم من أنه يمكنك الحصول على كل العناصر الغذائية من نظام غذائي صحي ومتوازن، يمكنك أيضًا إضافة المكملات الغذائية، إذا لزم الأمر، يمكنك تجربة الثوم لتقليل شدة الأعراض.

تناول الماء والشاي الخالي من الكافيين

بصرف النظر عن تناول الطعام بشكل صحيح، فإن شرب كمية كافية من الماء والحفاظ على رطوبتك أمر مهم أيضًا، يمكن أن تتسبب نزلة البرد في الجفاف، وبالتالي من المهم الاستمرار في تناول الماء والشاي لمنع الجفاف.

الترطيب مهم لمحاربة أي عدوى أو فيروسات، لكن يجب ألا تتناول مشروبات سكرية مثل الصودا لأن ذلك يمكن أن يثبط جهاز المناعة ويؤخر تعافيك، تشمل المشروبات الأخرى التي يجب تجنبها القهوة وعصائر الفاكهة.