لهذا السبب احذر من ظهور بقع زرقاء على جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن الدكتور بافل بوجومولوف، أخصائي أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن البقع الزرقاء على الجلد، هي من أعراض أمراض الكبد.

ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن ظهور هذه البقع الزرقاء بصورة عفوية، إلى جانب أعراض أخرى مثل الانتفاخ والشعور بالنعاس واصفرار بياض العين واضطراب التركيز، يدل على أن الكبد لا يقوم بوظيفته بصورة كاملة، وفقا لروسيا اليوم.

ويقول، "ظهور البقع الزرقاء بصورة عفوية، يكون إما بسبب تطور التهاب الكبد الحاد، أو بداية لتليف الكبد أو أن التليف موجود".

ويضيف، عند اضطراب عمل الكبد بسبب المرض، تنخفض عوامل تخثر الدم، ما قد يظهر على شكل نزيف دموي. لأن المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد، تنخفض عندهم ليس فقط عوامل البلازما في نظام تخثر الدم، بل والعوامل الخلوية أيضا. وهم يعانون من قلة الصفائح الدموية، لذلك اي تعرض لأي صدمة خفيفة، يسبب تغيرات في الجلد تشبه الكدمات.

ويوصي الطبيب، كل من يعاني من تليف الكبد، بالامتناع نهائيا عن تناول المشروبات الكحولية والمشروبات الغازية المحلاة. وينصح باتباع نظام غذائي يحتوي على كمية قليلة من الملح. كما عليهم تناول منتجات الألبان المخمرة، لأنها تمنع الاعتلال الدماغي الكبدي ومضاعفات تليف الكبد المعدية.

ويشير الأخصائي، إلى أنه إذا كانت الفيروسات سبب تليف الكبد، فيجب تناول أدوية مضادة للفيروسات، وإذا كان السبب الوزن الزائد والسمنة، ومقاومة الأنسولين، فيجب تناول الأدوية التي تؤثر في مقاومة الأنسولين. وإذا كان التهاب الكبد مناعيا ذاتيا فتوصف للمريض أدوية هرمونية.