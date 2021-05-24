استمرار الجدل حول دينا الشربيني.. رفضت دعم ابنة عمرو دياب وظهور شبيهتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدرت الفنانة دينا الشربيني، تريندات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي، على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول صورة ظهرت خلالها إحدى الفتيات بحفل زفاف الذي الفنان عمرو دياب منذ أيام، والتي أظهرت الشبه الكبير بينها وبين الفنانة.

تفاصيل ظهور شبيهة دينا الشربيني

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها شبيهة الفنانة دينا الشربيني، حيث ظهرت فتاة منذ شهور في مقطع فيديو مصور لعدة ثوان، وهي ترقص على أحد الشواطىء، مرتدية مايوه بكيني، وتلف جسدها بشال، وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إن كان الفيديو للفنانة دينا الشربيني أم لفتاة تشبهها، قبل الكشف أنها هي دينا الشربيني.

حفل الزفاف يثير حالة من الجدل

وكان حفل الزفاف الذي أحياه عمرو دياب، تسبب في حالة من الجدل، على مدار اليومين الماضيين، بسبب حضور مجموعة من نجوم الفن للحفل في نفس يوم وفاة الفنان سمير غانم، حيث قاموا بالرقص على أغاني عمرو دياب، مما جعل الجمهور يهاجمهم لعدم مراعاة مشاعر أسرة الفنان سمير غانم.

دينا الشربيني تتجاهل دعم «جانا» وتتفاعل مع «نور»

حالة من الجدل أيضا، أُثيرت حول الفنانة دينا الشربيني، خلال الأسبوع الماضي، وذلك عقب اختفائها عن مشهد دعم «جانا» الابنة الصغرى للفنان عمرو دياب، بعد أزمتها الأخيرة التي كشفت خلالها طردها من مدرستها في لندن بسبب إصابتها بمرض فرط الحركة، ومن ثم تفاعلت مع «نور» الابنة الكبرى للفنان، عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو ما أثار الدهشة حول الأمر، حيث أبدت الفنانة إعجابها بأحدث صورها.

أزمة جانا عمرو دياب

وخلال الأسبوع الماضي، كانت دونت «جانا» عبر حسابها منشورا بالإنجليزية، قالت فيه إن إدارة مدرستها في لندن، التي تدعى «queens gate school»، أجبرتها على تركها، بسبب معاناتها من الإصابة بمرض فرط الحركة «ADHD»، وعدم قدرتها على تحقيق درجات عالية في دروسها.