حفل زفاف ابنة محمد المرشدي.. معلومات صادمة عن الحفل الأسطوري: تكلف الملايين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفل زفاف ابنة محمد المرشدي والذي يعرف أيضًا بـ«الزفاف الأسطوري»، بعدما تداولت صوره عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتبهر الجميع بالأسطورية التي اتسم بها الزفاف الذي استمر لساعات طويلة، حيث بدأ مساء الجمعة الماضية واستمر حتى الساعات الأولى من صباح يوم السبت في منطقة القطامية هايتس.

نور محمد المرشدي، ابنة رجل الأعمال محمد المرشدي وعضو مجلس الشيوخ، هي عروس «زفاف العام» التي تزوجت من رجل الأعمال الشاب أمير أشرف عبد الوهاب، وتألقت بالظهور بفستان الزفاف الذي جاء طويلًا وأكمام طويلة أيضًا من قماش الجوبير مطرز بأكمله، وتركت العروس شعرها منسدلًا على كتفيها، وأيضًا طرحة زفاف طويلة.

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات الصادمة عن الزفاف الأسطوري:

- «باز إيفينت» هي إحدى الشركات العالمية التي تولت الإشراف على تجهيزات الفرح الأسطوري، وهي من الشركات المصنفة عالميًا، وعلى مدار 3 أشهر حولت قصر المرشدي إلى تحفة معمارية استعدادا لحفل الزفاف ونشرت صور التحضيرات عبر تطبيق «إنستجرام».

- تم تجهيز مكان الزفاف ليشمل آلاف المدعوين، واتسع المكان ليشمل الاستعراضات وفقرات فنية محترفة، باستخدام الأضواء المبهرة، وخرج الزفاف كأنه مهرجانا عالمياظ

- وصلت تكلفة الفرح إلى ملايين الجنيهات.

- أحيا الحفل الأسطوري 3 من نجوم الفن وهم: راغب علامة ونانسي عجرم وتامر حسني، وأيضا مطرب المهرجانات حمو بيكا.

- شهد الحفل الأسطوري، مشاركة عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع منهم رجل الأعمال العالمي محمد حديد، والد جيجي وبيلا حديد، وأيضًا الفنانة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

- علق الفنان راغب علامة، على إحيائه حفل الزفاف، ونشر عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «وعادت ‎الأفراح وسترحل ‎كورونا، وسنفرح ونغنّي ونعيش الحياة بجمالها.. ألف مبروك للعروسة القمر ‎نور المرشدي وعريسها ‎أمير عبد الوهاب في ‎فرح الأفراح ب‎مصر الحبيبة، فرحنا وغنّينا وسط آلاف الأشخاص.. الحمد لله ابتدت الحياة تعود إلى طبيعتها».