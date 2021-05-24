علاج ضعف الحبال الصوتية.. «الراحة والإقلاع عن التدخين»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني البعض من ضعف الحبال الصوتية، وذلك لعدة أسباب منها نزلات البرد، استخدام الصوت بشكل مفرط، التدخين، الإصابة ببعض أمراض الجهاز العصبي، السرطان، التهاب الحنجرة وغيرها من الأسباب، ولعلاج ضعف الحبال الصوتية، كما ذكرها موقع «Mayo Clinic».

أعراض ضعف الحبال الصوتية

بحة أو تغير أو فقدان الصوت

بسبب عدم انغلاق الحبال بالكامل أثناء الكلام.

صعوبة في التنفس

بسبب عدم فتح الحبال الصوتية أثناء التنفس.

مشاكل في البلع

بسبب بقاء الحبال مفتوحة أثناء الأكل، ما يؤدي إلى تسرب الطعام والسوائل إلى مجرى التنفس.

وعند ملاحظة هذه الأعراض يجب مراعاة العودة لطبيب الحنجرة عند حدوث إي تغيير في الصوت لمدة أكثر من أسبوعين.

علاج ضعف الحبال الصوتية

الراحة وتناول السوائل والعلاج الصوتي

مثل أي جزء آخر من الجسم، تحتاج الحبال الصوتية إلى الراحة وتناول السوائل بشكل منتظم. يمكن لاختصاصي أمراض النطق أن يوضح كيفية استخدام الصوت بكفاءة أكبر من خلال العلاج الصوتي، وكيفية تنظيف الحلق بشكل صحيح، وكمية السوائل التي نشربها.

علاجات الحساسية

إذا كانت الحساسية تسبب تكون الكثير من المخاط في الحلق، فيمكن للطبيب أو اختصاصي الحساسية تحديد سبب الحساسية وتقديم العلاج.

الإقلاع عن التدخين

إذا كانت مشكلة الصوت لديك ناتجة عن التدخين، فمن الممكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين في تحسين الصوت، بالإضافة إلى تعزيز صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وغيرها.

الأدوية

هناك العديد من الأدوية التي تعالج اضطرابات الصوت، وبناءً على سبب اضطراب الصوت، قد تحتاج إلى دواء لتقليل الالتهاب، أو علاج الجزر المَعدي المريئي، أو منع إعادة نمو الأوعية الدموية، ويمكن تناول هذه الأدوية عن طريق الفم، أو حقنها في الحبال الصوتية، أو استخدامها موضعيًا أثناء الجراحة.