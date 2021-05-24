حقائق مثيرة عن مواليد برج الجوزاء: ناس «مرنة» وعاملين زي «الزئبق»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من 21 مايو حتى 21 يونيو، هي فترة مرور برج الجوزاء، أكثر الأبراج التي تثير حالة من الجدل والسخرية عبر «السوشيال ميديا»، نظرًا لأن أصحابها يتسمون بالتقلب السريع في الحالة المزاجية، ومثل باقي الأبراج يجمعهم عدد من الصفات المميزة عن باقي الأبراج.

وخلال حديثها مع «هن»، عرضت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عددا من الحقائق المثيرة المتعلقة بمواليد برج الجوزاء:

كلمة تصفهم

مرن

أول ما تشوفها

عادة يكون الانطباع الأول حين ترى مواليد برج الجوزاء هو الانطلاقة و«الرغي» الكثير.

الحب عندهم

يبحث صاحب هذا البرج عن شخص يشاركه أفكاره وخياله، ويكون لديهم تبادل فكري، ويريد حب يدفعه للإمام.

أكتر لون بيحبوه

اللون الأصفر من الألوان المفضلة لأصحاب برج الجوزاء لأنه يعبر عن شخصيتهم التي تتسم بالغيرة.

هل رجل الجوزاء خائن؟

«عصفور في اليد خير من ألف على الشجرة» ربما لا ينطبق هذا المثل على رجل الجوزاء، فهو دائمًا يبحث عن العيش في أكثر من حياة مختلفة في عمر واحد، لذلك تتنوع علاقاته النسائية.

عامل زي الزئبق

الزئبق أكثر المعادن التي تتفق مع مواليد برج الجوزاء، إذ أنه لا يستطيع أي شخص الإمساك به تمامًا مثل الشخص الجوزاء.

متسامح

يتسم الجوزاء بالتسامح الشديد مع الطرف الآخر، لأنه يريد أن يعيش حياته ولا يحب المشاعر السلبية والحزن.

بيتعامل مع أولاده إزاي؟

يعتبر «أب الجوزاء» غيور على أولاده، خاصة عند زواج بناته ورغم أن رجل الجوزاء يتميز بالاستقلالية، إلا أنه لا يعطيها لأولاده.

لو وقع في مشكلة

يعتمد أصحاب برج الجوزاء على سرعة البديهة والتصرف بشكل سريع، وعادة ما يفكر بشكل مثالي في حل مشاكله ما يجعله يكسب جميع الأطراف، ويستطيع الجمع بين السرعة والمثالية.

لو غضب

يحاول صاحب برج الجوزاء إثارة غضب الشخص الذي أمامه بنوع من السخرية.