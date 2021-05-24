من «موقفش جنبي» لـ «إنتي حياتي»..القصة الكاملة لأزمة حورية فرغلي مع والدها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت المياه لمجاريها بين الفنانة حورية فرغلي ووالدها الدكتور مدحت الفرغلي، عقب نشوب خلافات بينهما أدت لمقاطعته ابنته، وعدم السؤال عليها خلال الأزمات الكبيرة التي مرت بها الفنانة خلال الفترة الماضية، وتفجرت الأزمة بينهما عقب تجاهلها إبلاغه بتفاصيل العملية الأخيرة التي أجرتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونستعرض خلال التقرير التالي، القصة الكاملة لخلاف حورية فرغلي ووالدها، وكواليس تلقيها مكالمة منه للتصالح.

بداية الخلاف

تفجر الخلاف بين الفنانة حورية فرغلي ووالدها الدكتور مدحت الفرغلي، بسبب تجاهلها إبلاغه بإجرائها عملية جرحية في الولايات المتحدة الأمريكية، كاشفة تفاصيل هذا الخلاف خلال مقابلة لها مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، في حلقة السبت.

وقالت الفنانة حورية فرغلي عبر البرنامج، إن والديها انفصلا، وهي تبلغ من العمر يومين فقط، ولم ترى والدها مع والدتها أبدا، إذ أن والدها يعمل في الجراحة منذ 50 عاما بالكويت، بينما تعيش والدتها في مصر، ولم يطمئن والدها عليها خلال إجرائها العملية الجراحية الأخيرة.

وتابعت: «هو زعلان مني، ولما كنت بطلب منه حاجة لو عندي مشكلة وأكلمه عشان يساعدني، كان دايما يشيل إيده، وميدخلش في أي مشكلة، ولما حصلت مشكلة بيني وبين مامتي، كنت عاوزاه يتدخل ويتكلم معاها، مرضاش، فقولتله أنا يا بابي آسفة، أنت عمرك في حياتك ما وقفت جنبي، وعمري ما طلبت منك طلب ووقفت جنبي فيه، فأنا مش هطلب منك حاجة، فهو اتقمص ومبقاش يرد على تليفوناتي».

وتابعت: «قبل ما أسافر مكلمنيش، وأول مرة يظهر في حياتي كان في 2002 بس، وطول الفترة اللي قبليها هو كان عايش في الكويت ومتجوز وعايش حياته، وأخويا محمد مقاطعه بردو، أنا معرفش إيه الحقيقة ورا طلاق الشخصيتين دول، بس اللي أنا حساه إنهم عاوزين ينتقموا من بعض طول الوقت بينا».

رجاء وعتاب

وطلبت حورية فرغلي من والدها أن يتصل بها: «بابا، هو زعل إني ما أخدتش رأيه عشان أسافر وأروح أمريكا وأعمل العملية، روحت من غير ما أقوله.. مش بقول إنه وحش، وأنا غلطانة، أنا بعشقه وبموت فيه، وبقول له آسفة إني ما أخدتش رأيك وأرجوك متزعلش مني وكلمني عشان وحشتني».

واستكملت الفنانة حديثها عن والدها خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني قائلة: «مكنتش عاوزة أخوفه عليّا عشان أنا عملت أكتر من عملية ومنجحتش، وده كان آخر أمل ليّا، ومكونتش عايزة أشيله هم، ولما نجحت وصورتي وصلت له كنت متخيلة إنه هيكلمني بس مكلمنيش لحد دلوقتي».

وأشارت إلى أنه كان يرى أن العمليات التي أجرتها سيكون مصيرها الفشل وهو ما حدث بالفعل، ولم تخبره بالسفرية الأخيرة إلى أمريكا.

وجددت الفنانة حورية فرغلي طلبها من والدها بالتواصل معها مقدمة اعتذارها له، لعدم الإفصاح له عن تفاصيل عمليتها الأخيرة.

كواليس التصالح

أكثر من 45 دقيقة هي مدة المكالمة التي تحدث والد الفنانة حورية فرغلي معها عبر برنامج «فيس تايم»، لتعود المياه لمجاريها بينهما، حسبما صرحت الفنانة لجريدة «الوطن»، حيث أخبرته بتفاصيل الحالة الصحية لها، وروت له تفاصيل الفترة التي أجرت خلالها العملية.

وأشارت «حورية» إلى أن والدها تقبل اعتذارها: «كان إيجابي جدًا.. وقالي إنه مبسوط جدًا».

وتابعت راوية حديثها له: «أنا كنت خايفة العملية تفشل زي ما أنت قولت فعشان كده خبيت عليك موضوع السفر والعمليات»، واستكملت حديثها «قالي إنتي حياتي كلها ولا يمكن أزعل منك، بس كنت حابب أكون على علم بأحوالك.. كنت قلقان عليكي وبعرف أخبارك من الإعلام».