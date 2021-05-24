كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 10:41 صباحاً - على الرغم من تعدد وتنوع تصاميم السراويل، إلا أن السراويل ذات القصة الكلاسيكية لازالت تحظى برواج كبير بين الكثير من النساء، نظراً لأناقتها وإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات.



وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" سراويل بقصّة كلاسيكية لأهم المناسبات، من أشهر الماركات العالمية، لتستوحي من بينها التصميم الأنسب لكِ:



سروال بقصة كلاسيكية من شانيل Chanel

سروال بقصة كلاسيكية من شانيل Chanel





إذا كنتِ تبحثين عن تصاميم لسراويل بقصة كلاسيكية تناسب مناسباتك الاجتماعية في أوقات النهار أو المساء، أو عشاء العمل، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق من شانيل Chanel، لسروال بقصة كلاسيكية باللون الأسود، بتصميم واسع، تم تنسيقه مع بليزر أسود بأزرار أمامية وجيوب كبيرة على الصدر.

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سروال بقصة كلاسيكية من Brunello Cucinelli

سروال بقصة كلاسيكية من Brunello Cucinelli



لتصميم أكثر أناقة، يُمكنكِ الاستعانة بهذا السروال من ماركة Brunello Cucinell، والذي جاء بتصميم قصير بقصة كلاسيكية واسعة، وتم تنسيقه مع بليزر بنفس اللون وتيشرت باللون الأبيض، إضافة إلى حذاء مفتوح وحقيبة جلد باللون الرمادي.

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سروال بقصة كلاسيكية من بالمان Balmain

سروال بقصة كلاسيكية من بالمان Balmain





في تصميم كلاسيكي راق، قدمت ماركة بالمان Balmain موديلات سراويل بقصة كلاسيكية تناسب مناسباتك المختلفة، أعجبنا منها هذا التصميم لبنطلون ضيق بتصميم الشارلستون، باللون الأزرق الداكن (الكحلي)، تم تنسيقه مع بليزر بنفس اللون، صُمم بأكتاف عريضة، مع توب برقبة عالية يجمع بين اللونين البيج والأسود.

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سروال بقصة كلاسيكية من دايس كايك Dice Kayek

سروال بقصة كلاسيكية من دايس كايك Dice Kayek





بتصميم مميز وأنيق، قدمت ماركة دايس كايك Dice Kayek سروالاً كلاسيكياً قصيراً باللون الأصفر، ذي تصميم جذاب بكسرة على منتصف الساق، مع نقشات الورود البيضاء الرفيعة.

وتم تنسيق هذا السروال مع بليزر بنفس اللون، صُمم بياقة عريضة وأكمام طويلة وجيوب ذات أغطية أمامية.

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سروال بقصة كلاسيكية من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti

سروال بقصة كلاسيكية من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti





قدمت ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti العديد من التصاميم الراقية لسراويل بقصة كلاسيكية، أعجبنا منها هذا التصميم لسروال واسع باللون الجملي، تم تنسيقه مع حزام عريض باللون البيج الداكن، مع بليزر بنفس اللون، بتصميم أوفر سايز.

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