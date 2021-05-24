ست إطلالات لن تنسيها لرحمة رياض

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 مايو 2021 10:41 صباحاً - تعتبر رحمة رياض فنانة شاملة ومقدمة ناجحة على شاشة MBC وقد اشتهرت من خلال إطلالاتها بستايلها الأوروبي الذي يتسم ببساطة الخطوط ونعومة المكياج. لنستعد معاً ست من أبرز الإطلالات التي سجلتها رحمة رياض مؤخراً.



ماذا ارتدت رحمة رياض في الآونة الأخيرة؟





بدت رحمة رياض كالأميرات بفستان من دون أكمام باللونين الأبيض والصفر ويتميز بتنورته الواسعة مع ظهر مكشوف. وقد رفعت شعرها على شكل شينيون لتضفي الرقي ولتبرز تصميم الفستان الرائع الذي نفذه إحسان شمعون فيما تزينت بمجوهرات من جيرار توفنكجيان.

رحمة رياض -الصورة من حسابها على انستغرام





بدت رحمة رياض حذابة وعصرية في سترة صفراء عسلية مع أزرار ذهبية وسروال كاكي وانتعلت الكعب العالي. اللوك من تنسيق خبير المظهر لدى النجوم خليل الزين.

رحمة رياض -الصورة من حسابها على انستغرام

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وقد تألقت رحمة رياض بفستان احمر مطرز عند الصدر بالبرق الأحمر ويتميز بقصة أكمام غير متجانسة وبشق طويل. كما انتعلت حذاء بلون النيود. وسرحت شعرها من جانب واحد مع تمويج خصلاته. أما مكياجها البسيط فعززه ظلال داكنة حول عينيها.

رحمة رياض -الصورة من حسابها على انستغرام







كما ارتدت رحمة رياض ثوب سهرة طويل ينسدل على قوامها بحرية وهو من الكريب الحريري. الأصفر ويتميز بكتف واحدة على طراز إغريقي. وقد انتعلت معه حذاء من الساتان البيج المائل الى الذهبي.

رحمة رياض -الصورة من حسابها على انستغرام



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ولفتنا فستان رحمة رياض الذي أطلت فيه خلال إحدى حلقات عراق أيدول وهو من اللون الأزرق الأنديغو ويتميز بقصة التاكسيدو عند الياقة وينسدل القماش بخفة عند تنورته الواسعة والمزدانة بثنيات والمصنوعة من التول الخالي من التطريز. وتزينت بمجوهرات من تفنكجيان. وسرحت شعرها على طريقة Wet Look.

رحمة رياض -الصورة من حسابها على انستغرام





وسحرتنا رحمة رياض بفستان نيود مزدان بثنيات من الأعلى الى الأسفل من تصميم يوسف الجسمي وهو فستان رائع أبرز قوامها الممشوق والنحيف وتميز بأكمام المنفوخة. وانتعلت النجمة معه صندل غلادياتور من تصميم رينيه كاوفيلا وهو بلون البيج المرصع بأحجار الكريستال المنمقة.

رحمة رياض -الصورة من حسابها على انستغرام

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